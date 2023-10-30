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ثقافة وفنون

نوال الزغبي: جورج وسوف نقطة ضعفي (فيديو)

نوال الزغبي، فيتو
نوال الزغبي، فيتو

نوال الزغبي، قالت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي: إن النجم جورج وسوف هو نقطة ضعفها.

 

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “هذا مكانك”: جورج وسوف هو الملك، وحبيب قلبي، هو نقطة ضعفي، ولو لي أن أختار شخصا لتكريمه بعد جورج طبعا ستكون نجاة الصغيرة".

 

نوال الزغبي والزواج

 

وفي نفس اللقاء أجابت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي على سؤال ما إن كانت ستتزوج مرة أخرى أم لا؟

وقالت: أنا تزوجت مرة ولن أعيدها، لكن إذا كان هناك شخص يستاهلني ويقدر عملي، ولا يغير منه،  فلا مانع".

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وفي وقت سابق، عادت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، لجمهورها من جديد، بطرح كليب أغنية “فخامة معاليك”، والتي طرحتها عبر حسابها على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”

 


تتعاون نوال في أغنيتها مع الشاعر الغنائي خالد قرناس، والملحن ياسر نور، والموزع الموسيقية هاني ربيع، والكليب إخراج فادي حداد.

 

 

وتقول كلمات الأغنية: “فخامة معاليك تخليني أجيك، وبروحي أنا أفديك يا عالمي وكوني، تراني ما أخليك لا نهائي حبي ليك، بلا حدود أغليك ياحبي الجنوني، غيره غيره مابي غيره عيون حبيبي جد خطيرة، غيره غيره مابي غيره ويلي ويلي منا ويله، شحنة بور توب البشر، رسم الخصر أوڤر حيل زينك، انت القمر أصل العطر، يرجى الحذر والنظرة من عينك، سيادة معاليك أنا من زمان أبيك، لو تسمحلي أجيك وتشوفك عيوني”.

 

أغنية ريتو

وطرحت نوال الزغبي في وقت سابق أغنية “ريتو” عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

وكانت نوال الزغبي كشفت في وقت سابق حقيقة زواجها، وذلك بعد إثارتها للجدل والتساؤلات خلال الفترة الماضية لنشرها صورة عبر “إنستجرام”، ظهرت فيها وهي مرتدية خاتمًا، وتمسك بيدها وردة، الأمر الذي جعل البعض يزعم أنها  تزوجت.

وكتبت نوال الزغبي عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات “تويتر: “لم ولن أتزوج”.

وفي وقت سابق عبرت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عن حبها الشديد للفنان جورج وسوف في تغريدة لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشرت نوال الزغبي مقطع فيديو لها برفقة جورج وسوف وهي تقبله وعلقت قائلة: بموت بالسلطان الأسطورة مع إنه عللوا طبقة أغنية كلام الناس قبل ما أطلع على المسرح بدون ما يقولولي".

 

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