عملية تحرير الأسيرة الإسرائيلية، القصة الكاملة لمسرحية هزلية من خيال نتنياهو وأجهزته الأمنية

في خضم العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتي دخلت يومها الـ 24، يواجه بنيامين نتنياهو، أزمة تشير إلى اقتراب رحيله عن منصب رئيس الحكومة الإسرائيلية، خاصة أنه يقف مكتوف الأيدي أمام مطالبات أسر الرهائن المحتجزة لدى المقاومة الفلسطينية عاجزا عن تحريرهم، إلى جانب الخسائر الفادحة التي يتكبدها جيش الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي عقب عملية طوفان الأقصى.

230 أسيرا إسرائيليا في قبضة حماس

ولجأت حكومة نتنياهو اليوم الإثنين إلى حيلة؛ للخروج من المأزق الذي تواجهه خاصة عقب الإعلان عن احتجاز حركة حماس لـ 230 رهينة إسرائيلية منذ 7 أكتوبر الجاري، وفشل المفاوضات حتى الآن في تحريرهم إلى أن زعم جيش الاحتلال إلى اللجوء إلى الذكاء الاصطناعي من أجل تعقب مكان احتجازهم.

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زعم إسرائيلي بتحرير مجندة بجيش الاحتلال من الأسر

وفي محاولة وصفها مراقبون بالمسرحية الهزلية، زعم جيش الاحتلال مساء اليوم، بأن جهاز الشاباك تمكن من تحرير مجندة إسرائيلية من قبضة حماس وإعادتها إلى أهلها، حيث أعلن متحدث جيش الاحتلال في بيان مشترك مع جهاز "الشاباك"، إطلاق سراح المجندة أوري مجيديش التي كانت محتجزة لدى حركة حماس في غزة منذ السابع من أكتوبر، وذلك خلال عملية برية.

وزعم البيان، أنه تم هذه الليلة الإفراج عن الجندية في الجيش الإسرائيلي أوري مجيديش، بعد أن تم اختطافها من قبل حركة حماس.. تم فحص الجندية طبيا وهي بحالة جيدة وقد التقت مع عائلتها".



فيما نشرت صحف عبرية مجموعة صور ترصد وصول المجندة الإسرائيلية إلى منزل عائلتها دون ذكر مكان احتجازها أو تصوير عملية تحريرها من قبضة المقاومة الفلسطينية، وهو الأمر الذي علقت عليه مصادر فلسطينية أنه لا أساس له من الصحة وما هو سوى مسرحية هزلية من إنتاج دولة الاحتلال لتهدئة عائلات الأسرى.

تحرير المجندة الإسرائيلية، فيتو

الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو



وجاء الإعلان عن تحرير الأسيرة عقب ساعات قليلة من فيديو بثته حركة حماس اليوم الإثنين لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.

وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.



وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.

رسالة الأسرى المحتجزين لدى حماس لـ “ نتنياهو ”

وجاءت رسالتهم كالآتي: "بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن موجودون في أسر حماس، ٢٣ يوم… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي الينا أي شخص، ولم يدافع هنا أي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل شروط "لا شروط". أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالٍ)".

نشر حركة حماس لهذا الفيديو أثار غضب رئيس حكومة الاحتلال قائلا: قلبي معكن"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية".

وأكد: ليس أنا من عليه الاستقالة ولكن حركة حماس يجب أن تستقيل وتبعد إلى غياهب التاريخ، وهذا الهدف يوحد إسرائيل، بحسب تعبيره.

تظاهرات عائلات الأسرى ضد نتنياهو، فيتو

لقاء نتنياهو بعائلات الأسرى



ولفت: التقيت مرتين عائلات الرهائن وأشعر بأسهم وقلقهم، والتبعات على بلدنا وغيره من البلدان ستكون كارثية إذا لم ننتصر في هذه الحرب، على حد قوله.

#شاهد

عدد من الأسرى الصهاينة لدى القسام يوجهون رسالة لنتنياهو والحكومة الصهيونية



A number of Zionist prisoners held by Al-Qassam send a message to Netanyahu." pic.twitter.com/x8ViZxeo3X — abdelmoneim Mahmoud عبدالمنعم محمود (@moneimpress) October 30, 2023





وقبل نشر هذه الرسالة تظاهر عائلات الأسرى الأسبوع الماضي ضد نتنياهو في تل أبيب مطالبين بإقالته من منصبه عقب فشل حكومته في تحرير المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية، كما طالب أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية، نتنياهو بعدم القيام بأي خطوة من شأنها تعريض حياة الأسرى للخطر.

صفقة تبادل الأسرى ستحظى بتأييد واسع



وأوضحت القناة “13” الإسرائيلية، أن أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية أشاروا إلى أن صفقة تبادل الأسرى تحظى بتأييد واسع.



وفي وقت سابق، أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائه عائلات الأسرى: أن الضغط على حركة حماس هو المفتاح وكلما اشتد زادت فرص إطلاق سراحهم.



تعليق حركة حماس على اعلان جيش الاحتلال تحرير مجندة إسرائيلية

وردا على المحاولات الإسرائيلية المزعومة من أجل تبرير الفشل علقت حركة حماس على الإعلان الإسرائيلي المزعوم خلال بيان كذبت من خلاله مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن تحرير مجندة إسرائيلية من قطاع غزة.

وقال حركة حماس في بيانها: "مزاعم الاحتلال هدفها التشويش على فيديو الأسيرات الذي بثه القسام اليوم، ومزاعم محاولة للهروب من الضغط الذي يمثله ملف أسرى الاحتلال على نتنياهو وحكومته".

وشددت حركة حماس في بيانها، أن لا أحد يصدق الروايات الصهيونية المتهافتة وحتى المجتمع الصهيوني نفسه لا يصدق قادته.

فيما علق القيادي في حركة حماس عزت الرشق: على الإعلان الإسرائيلي المزعوم، قائلا: نؤكد أن مثل هذا الإعلان هدفه التشويش على فيديو الأسيرات الثلاث.. الذي أحدث صدمة كبيرة لدى المجتمع الصهيوني.



تظاهرات الإسرائيليين ضد نتنياهو، فيتو

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة



ولليوم الـ24 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.



وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.



وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 8306 شهداء، منهم 3457 طفلا و2136 سيدة و480 مسنا، إضافة إلى إصابة 21048 مواطنا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى 1950 مفقودا تحت الأنقاض، بينهم 1050 طفلا.