جيش الاحتلال يستخدم الذكاء الاصطناعي للعثور على الأسرى لدى حماس

يسعى خبراء في التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي في إسرائيل إلى محاولة دراسة الصور المتعلقة بهجوم حركة حماس، يوميًا لمحاولة تحديد موقع "الرهائن" المحتجزين في قطاع غزة، في إشارة إلى الأسرى الإسرائيليين لدى حماس.

إسرائيل تلجأ للذكاء الاصطناعي من أجل العثور على الأسرى

ويقول تقرير نشره موقع "سي نيوز" الفرنسي إن العمل يتم عن طريق أعضاء شركة الاتصالات بواسطة الذكاء الاصطناعي وبرامج التعرف على الوجه، لتحليل صور الهجمات وعمليات الاختطاف، بحسب تعبيره.

وقال المدير العام للشركة، والعضو السابق في اللجنة التنفيذية الإسرائيلية وخبير الأمن السيبراني، رافائيل فرانكو: "نحاول معرفة ما إذا كانوا على قيد الحياة، أريد تقديم دليل".

Advertisements

أسرى إسرائيل لدى حماس

ويضيف التقرير أنه بتحديد الموقع الجغرافي والبرمجة والاستفادة من المتعاونين الناطقين باللغة العربية، تبذل هذه المنظمة التطوعية كل ما في وسعها لإنقاذ المحتجزين.

وتلعب هذه المبادرة دورًا حاسمًا في هذا الصراع، حيث تمكنت من التعرف على حوالي ستين رهينة في غضون ثلاثة أسابيع، وفق تأكيده.

وينقل التقرير عن شخص يدعى شاي وينكرت عمر، قوله إنه رأى ابنه لآخر مرة، بملابسه الداخلية ومقيد في مؤخرة شاحنة، في مقطع فيديو نشرته "حماس" على "تليجرام".



وقد تم احتجاز الشاب البالغ من العمر 22 عامًا، خلال هجوم 7 أكتوبر في إسرائيل أثناء حضوره مهرجانًا.



وهناك أكثر من 200 شخص، منهم إسرائيليون ومزدوجو جنسية وأجانب محتجزون لدى حماس، بحسب الجيش الإسرائيلي.



ويضم فريق العمل المخصص لهذه المهمة مهندسين في الإعلام والبرمجيات ومتخصصين في تحديد المواقع من خلال شبكات التواصل والمواقع الإلكترونية، وفقًا للتقرير.

علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين على الفيديو الذي نشرته حركة حماس للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.



وقال نتنياهو للرهائن في فيديو حماس: "قلبي معكم"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية"، على حد قوله.



الأسرى الإسرائيليون يوجهون رسالة لنتنياهو

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.



وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.



وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.



وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.



وجاءت رسالتهم كالآتي: "بنيامين نتنياهو مرحبا، نحن موجودون في أسر حماس، ٢٣ يوما… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وأنت كان من المفترض أن تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت أن تطلق سراحنا.

ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي الينا أي شخص، ولم يدافع هنا أي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل شروط "لا شروط". أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، أطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالي)".

