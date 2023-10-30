الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

حماس تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن أحداث غزة

المحكمة الجنائية
المحكمة الجنائية الدولية،فيتو

أعلنت حركة حماس عن أملها في دخول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى قطاع غزة لمشاهدة ما تقوم به إسرائيل من عمليات وحشية تجاه الشعب الفلسطيني.

 

وأكدت حركة حماس على أهمية فتح تحقيق دولي لما يحدث الآن من عنف وانتهاك للقانون الدولي من جانب القوات الإسرائيلية.

 

رغبة المدعي العام في لقاء المدنيين بغزة 

وفي نفس السياق كان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، كشف عن أهمية حضور كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، موضحًا أن هذه الزيارة تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

 

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تصريحات مدعي الجنائية الدولية تدين إسرائيل

وقال الدكتور محمد مهران: "إن تصريحات المدعي العام بأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، تشير إلى جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيلي"، مؤكدًا على أهمية تشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ما يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسئولين الإسرائيليين.

 

اتفاقيات جنيف تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين
وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية، وكذا استهداف أماكن العبادة، بالإضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام اسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.

 

تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية  ضد الاحتلال
كما جدد أستاذ القانون الدولي دعوته للمشاركة في المبادرة الشعبية التي أطلقها علي صفحاته علي مواقع التواصل  الاجتماعي، التي أوضح فيها كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا أن تلك البلاغات والأدلة سيطلع عليها المدعي العام.

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حماس المحكمة الجنائية الدولية للقانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران كريم خان المدعي غزة

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