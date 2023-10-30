حماس تطالب بفتح تحقيق دولي بشأن أحداث غزة

أعلنت حركة حماس عن أملها في دخول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى قطاع غزة لمشاهدة ما تقوم به إسرائيل من عمليات وحشية تجاه الشعب الفلسطيني.

وأكدت حركة حماس على أهمية فتح تحقيق دولي لما يحدث الآن من عنف وانتهاك للقانون الدولي من جانب القوات الإسرائيلية.

رغبة المدعي العام في لقاء المدنيين بغزة

وفي نفس السياق كان الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، كشف عن أهمية حضور كريم خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، إلى معبر رفح ورغبته في لقاء المدنيين بغزة، موضحًا أن هذه الزيارة تعكس التزام المحكمة بالتحقيق في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.

Advertisements

تصريحات مدعي الجنائية الدولية تدين إسرائيل

وقال الدكتور محمد مهران: "إن تصريحات المدعي العام بأنه لا يمكن التغاضي عن الجرائم في غزة، تشير إلى جدية المحكمة في مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب من الجانب الإسرائيلي"، مؤكدًا على أهمية تشكيل فريق تحقيق خاص بالملف الفلسطيني، ما يعكس اهتمام المدعي العام بهذا الملف وسعيه لجمع أدلة تدين المسئولين الإسرائيليين.

اتفاقيات جنيف تلزم أطراف النزاع بحماية المدنيين

وأشار مهران إلى أن اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها تلزم أطراف النزاع المسلح بحماية المدنيين والبنى التحتية المدنية، وتحظر الهجمات العشوائية ضدهم، كما تحظر التجويع والحصار واستهداف المستشفيات والأطقم الطبية، وكذا استهداف أماكن العبادة، بالإضافة إلي حظر العقاب الجماعي والقتل العشوائي، والفصل العنصري، واستخدام اسلحة محرمة، الأمر الذي تنتهكه إسرائيل بشكل منهجي في غزة.

تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية ضد الاحتلال

كما جدد أستاذ القانون الدولي دعوته للمشاركة في المبادرة الشعبية التي أطلقها علي صفحاته علي مواقع التواصل الاجتماعي، التي أوضح فيها كيفية تقديم بلاغات إلكترونية للمحكمة الجنائية الدولية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي بشأن انتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني في حصار غزة عقب عملية طوفان الأقصى، مؤكدًا أن تلك البلاغات والأدلة سيطلع عليها المدعي العام.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.