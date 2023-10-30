الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
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خارج الحدود

تعليق عاجل من نتنياهو بعد فيديو الرهائن لحركة حماس (فيديو)

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أسرى الاحتلال، علق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو مساء اليوم الإثنين على الفيديو الذي نشرته حركة حماس للرهائن الإسرائيليين في قطاع غزة.

وقال نتنياهو للرهائن في فيديو حماس: "قلبي معكن"، مضيفا: "إسرائيل ستفعل كل ما يلزم لإعادة الرهائن وما نشرته حماس دعاية نفسية".

الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو

وبثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الإثنين، فيديو لعدد من الأسرى الإسرائيليين يوجهون رسالة لنتنياهو.

وقال الأسرى في رسالتهم: إن الهجوم البري على غزة يشكل تهديدا حقيقيا على حياتهم.

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وطالب الأسرى نتنياهو بسرعة تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية .

وأكد الأسرى أن نتنياهو تراجع عن صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية بالأمس.

وجاءت رسالتهم كالآتي: "بنيامين نتينياهو مرحبا، نحن موجودون في أسر حماس، ٢٣ يوم… بالأمس كان هناك مؤتمر صحفي لعائلات الأسرى، ونحن نعرف أنه كان من المفترض أن يكون هناك وقف إطلاق نار، وانت كان من المفترض ان تطلق سراحنا، كان يجب عليك ان تطلق سراحنا، وعدت ان تطلق سراحنا. ومع ذلك نحن نعاني من فشلك السياسي والأمني والعسكري، بسبب "الفشلة" التي تسببت بها في السابع من أكتوبر، لأنه لم يكن أي جندي في المكان ولم يأتي الينا أي شخص، ولم يدافع هنا أي شخص، ونحن مواطنين بريئين وسذّج، مواطنين ندفع ضرائب لدولة إسرائيل، نحن الآن موجودون في الأسر في ظل شروط "لا شروط". أنت تقتلنا، هل تريد أن تقتلنا كلنا، أنت تريد من الجيش أن يقتلنا، ألا يكفي أنك ذبحت الجميع، ألا أن يكفيك أن هناك مواطنين إسرائيليين قتلوا، اطلق سراحنا الآن، أطلق سراح مواطنيهم وأسراهم الآن (تقصد الفلسطينيين)، أطلق سراحنا، أطلق سراح الجميع، نحن نستحق أن نعود لعائلاتنا، الآن الآن الآن (تصرخ بصوت عالٍ)".

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