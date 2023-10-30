دولة عربية تعلن رفع درجة الاستعداد القصوى لوحدات القوات المسلحة

ترأس أحمد فهد الأحمد الصباح، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي اجتماعا عسكريا، اليوم، لمجلس الدفاع العسكري ناقش فيه "الظروف الاستثنائية" التي تمر بها الساحة الإقليمية وتحديدا في قطاع غزة.

وأكد أحمد فهد الأحمد الصباح بحسب "رويترز" على أهمية جاهزية القوات المسلحة الكويتية وضرورة اليقظة والوقف على درجة الاستعداد القصوى.

وبحث الاجتماع الذي انعقد بمقر وزارة الدفاع الكويتية الاستراتيجيات المستقبلية وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا والموضوعات ذات العلاقة بالمهام والواجبات المناطة بعموم وحدات الجيش الكويتي.

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أهمية التعاون بين الوحدات العسكرية من أجل خدمة الوطن

وأشار وزير الدفاع الكويتي الى أهمية التعاون بين القطاعات العسكرية لخدمة الوطن والظروف الحالية والتى تحتم على الجميع وضع مصلحة البلاد العليا فوق كل المصالح الشخصية.

وفي نفس السياق، استقبل أمس مطار العريش الدولي بمحافظة شمال سيناء طائرة كويتية وتركية ضمن الجسر الجوي التي نظمته الدولتين لمساعدة غزة حيث تتضمن مساعدات إنسانية عاجلة لأهالي غزة تمهيدا لتقديمها إلى قطاع غزة عن طريق الهلال الأحمر المصري.

وصول نحو 5100 طن من المساعدات المتنوعة إلى مدينة العريش

وكان اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني هما الجهتان الوحيدتان المسئولتان عن التنسيق لدخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار المحافظ إلي وصول 55 طائرة من عدة دول عربية وأجنبية ومنظمات دولية الي مطار العريش الدولي محملة بأكثر من 1100 طن من المساعدات الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الاغاثية والإنسانية.