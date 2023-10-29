أول صور للمتهمان بقتل شاب في المرج بسبب خلافات الجيرة

حصلت “فيتو” على أول صور للمتهم الأول في قضية مقتل شاب وسط الشارع عمدا بمنطقة عزبة التابعة لنطاق قسم شرطة المرج.

المتهم الأول ،فيتو

كان الأهالى فى منطقة عزبة النخل التابعة لحى المرج بالقاهرة، قد فوجئوا بشخصين يجريان خلف شاب فى أحد الشوارع وعندما لحقا به انهالا عليه طعنا مستخدمين أسلحة بيضاء كبيرة الحجم، ولم يتركاه إلا جثة هامدة ولاذا بالفرار وسط ذعر وذهول المارة.

المتهم الثاني،فيتو

تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بالحادث، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وأجروا المعاينة اللازمة لجثمان المجنى عليه وتبين إصابته بأربعة طعنات بالجسد والرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى اليوم الواحد تحت تصرف النيابة العامة.

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وبإجراء التحريات اللازمة حول الحادث، توصل رجال المباحث إلى أن مرتكبى الجريمة جيران المجنى عليه البالغ من العمر 35 عاما، وذلك لوجود خلافات قديمة بينهما حول قطعة أرض، بالإضافة إلى خلافات عديدة بينهما وبين المجنى عليه، لذلك عقدا العزم على التخلص منه وقتله.. راح المتهمان يراقبان تحركات جارهما، ثم استغلا فرصصة وجوده فى الشارع وأسرعا خلفه، ووجها له الطعنات القاتلة.

وبناء على إذن من النيابة العامة، تمكن رجال المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وأحيلا إلى النيابة وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الجريمة، فأمرت النيابة بحبسهما على ذمة التحقيق.