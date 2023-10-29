بسبب 4 ركلات جزاء، الإنتاج الحربي يشكو حكم مباراته ضد "بورتو السويس"

تقدم مسئولو نادي الإنتاج الحربي بشكوى رسمية إلى نظرائهم في اتحاد الكرة المصري، ضد الحكم أحمد عبدالله الذي أدار مباراة فريقهم ضد فريق بورتو السويس في دور القسم الثاني ب.

وجاء في خطاب الشكوى الذي تم إرساله إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن حكم المباراة أحمد عبدالله وهو من منطقة الأسكندرية، تغاضى عن احتساب 4 ركلات جزاء واضحة كوضوح الشمس لصالح فريق الإنتاج الحربي.

الحكم منحاز مع بورتو السويس

وأكد الإنتاج الحربي في شكواه أن أداء الحكم المثبت في بعض الفيديوهات التي تم إرسالها عبر برنامج واتساب على رقم هاتف المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، كشف تحيز واضح من الحكم لصالح فريق بورتو السويس.

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وطالب نادي الإنتاج الحربي من مسئولي اتحاد الكرة اتخاذ اللازم بشأن الشكوى المقدمة ضد حكم المباراة، ومراعاة اختيار حكام أكفاء في مباريات الفريق المقبلة، حتى لا يتم تكرار هذه الأخطاء وحتى يحصل الإنتاج الحربي على حقه تحكيميا في المباريات القادمة.

شكوى الانتاج الحربي ضد الحكم أحمد عبدالله، فيتو

تصريحات وجيه أحمد

أكد وجيه أحمد، رئيس لجنة الحكام السابق بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن فقرات التحليل في القنوات عقب المباريات، هي سبب الأزمة بين الحكام والأندية.

وتابع أحمد خلال تواجده ضيفًا مع أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "بعض الأندية خلال المباريات تثني على أداء الحكام، ولكن بعد المباريات تفاجأ ببعض التحليلات تؤكد وجود أخطاء ما يدفع الأندية لتغيير شكرهم إلى شكاوى".



وجيه أحمد: بعض المحللين تسعى لدخول لجنة الحكام

وأشار وجيه أحمد، إلى أن الحكام تهاجم بعضها بعضا في القنوات والمحافل، وبالتالي الصورة تظهر أمام الجماهير غير جيدة، خاصةً أن هناك انتقاد مستمر.

وتابع: "بعض المحللين تعمل على تحليل المباريات من أجل أغراض شخصية لتولي منصب في اللجنة".

مصر لا تحتاج خبيرا تحكيميا أجنبيا وقرار تعيين كلاتينبرج كان خاطئا



وكشف وجيه أحمد أن لجنة الحكام لا تحتاج خبير تحكيم أجنبي لإدارتها في الوقت الحالي، وهناك حكام مصريين أفضل.

وتابع: "لا يليق بمصر الاستعانة بخدمات مارك كلاتينبرج خاصةً أنه كان يتولى لجنة حكام اليونان، ولم يفيد التحكيم المصري مطلقًا".

وأضاف وجيه أحمد: "كلاتينبرج كان يتعامل عن طريق الأون لاين فقط مع الحكام ولم يعقد محاضرات، وكان يخاطب الإعلام".