اتحاد الكرة ينهي اختبارات الرخصة التدريبية D31 وD32 بالشرقية

اتحاد الكرة، أنهت إدارة المدربين باتحاد الكرة المصري، اليوم الأحد، اختبارات الرخصة الأفريقية التدريبية D31 وD32 بمنطقة الشرقية لكرة القدم.

وقام بإجراء الاختبار الدكتور جمال محمد مدير إدارة المدربين، والدكتور ياسر عبد العظيم رئيس فرع الشرقية، وتم اجراء الاختبار العملي والنظرى لكل المتدربين المشاركين في الدورة.

وأجريت الامتحانات بمركز شباب أبو حماد الذي ضم الدورة والتي استغرقت 72 ساعة دراسة متنوعة بين العملي والنظر.

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بذلك تكون منطقة الشرقية لكرة القدم قد نظمت الرخصة الخامسة والسادسة على مستوى منطقة الشرقية لتتساوي مع منطقة الإسكندرية.

وتم تخصيص 50 درجة في الاختبار للامتحان العملي، و10 درجات للاختبار الشفوي، و20 درجة للتحريري و20 درجة للعلوم المرتبطة، وبذلك يكون اجمالي درجات الاختبار 100 درجة.

وقام بالمراقبة كلا من خالد جميل وحسين ندى ومحمد صلاح، وتم إجراء الاختبارات، حيث أدى كل مدرب تعاليم كرة القدم على باقي المدربين في أرض الملعب، وتم استكمال الاختبارات في القاعة المخصصة لذلك.

جمال محمد علي مدير إدارة المدربين باتحاد الكرة، فيتو

تشكيل منتخبي 2007 و2009

كشف مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، أن عادل عبد الرحمن لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، أحد المرشحين بقوة لتولي القيادة الفنية لأحد المنتخبين مواليد 2007 و2009 المزمع تشكيلهما خلال الفترة المقبلة.

وكان من المقرر أن يتولى محمد شوقي لاعب الأهلي ومنتخب مصر الأسبق قيادة أحد المنتخبين، قبل أن يتم تعيينه نائبا لرئيس قطاع الناشئين في النادي الأهلي قبل عدة أسابيع.

مجلس الجبلاية يجتمع اليوم

ومن المقرر يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعا اليوم الأحد، بمقر الاتحاد بالجزيرة من أجل استكمال تشكيل الأجهزة الإدارية والطبية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2005 و2008.

وبحسب مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة، فإن مجلس الجبلاية ربما يستكمل خلال اجتماعه تشكيل الأجهزة الفنية لمنتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009.

وديات المنتخب الأولمبي

يسابق مسؤولو اتحاد الكرة الزمن بحثًا عن مباراتين وديتين لمنتخب مصر الأولمبي، خلال معسكره المقبل في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين، في إطار استعداداته للمشاركة في أولمبياد باريس 2024 وذلك بعد اعتذار منتخب أمريكا الأولمبي عن الحضور إلى القاهرة لخوض مباراتين وديتين أمام نظيره المصري لدواعي أمنية.

وخاطب اتحاد الكرة العديد من المنتخبات الأوربية واللاتينية والآسيوية من أجل مواجهة المنتخب الأولمبي وديًّا خلال التوقف الدولي في شهر نوفمبر المقبل، إلا أنه حتى الان لم يتلقَّ ردًّا من أي فريق بالموافقة على العرض.

تلقى الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، صدمة جديدة من جانب مسؤولي المنتخب الأولمبي السعودي.

وكان اتحاد الكرة خاطب نظيره السعودي يعرض عليه مشاركة المنتخب الأولمبي في الدورة الودية الرباعية التي تنظمها السعودية خلال الأجندة الدولية للفيفا في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر المقبلين.

وجاء ذلك بعد اعتذار المنتخب الأمريكي عن الحضور إلى القاهرة لمواجهة نظيره المصري في مباراتين وديتين خلال نفس الفترة، إلا أن المنتخب السعودي رفض طلب منتخب مصر في الدورة الودية، مبررًا رفضه بأن المدير الفني للأخضر يرغب في الاحتكاك مع منتخبات آسيوية استعدادًا لبطولة أمم آسيا المؤهلة لـأولمبياد باريس 2024.