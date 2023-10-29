انطلاق قافلة طبية مجانية لمدة يومين بمدينة اوسيم..غدا

تطلق محافظة الجيزة بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، غدا الإثنين، قافلة طبية مجانية لمدة يومين أيام بقرية كفر الزيدية بمدينة أوسيم، وذلك في إطار السعي لتحسين صحة المواطنين والتيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، وتفعيل دور المبادرة في تقديم الدعم الخدمي المجتمعي للقرى الأكثر احتياجًا.

إطلاق 34 قافلة طبية مجانية





وكانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت إطلاق 34 قافلة طبية مجانية بمحافظات الجمهورية، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية “حياة كريمة”.

قوافل وزارة الصحة

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل الطبية يتم توجيهها للمحافظات الحدودية والقرى النائية مع الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، للوقاية من فيروس كورونا وأي أمراض معدية.

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وأشار «عبد الغفار» إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، والنساء والولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، ويتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأضاف «عبد الغفار» أنه تم إطلاق 8 قوافل طبية مجانية، بمناطق الشلال بمحافظة أسوان، والأمراء، مركز كفر الدوار، محافظة البحيرة، والخليج مركز المنصورة محافظة الدقهلية، ومركز طبي معًا حي السلام 2 محافظة القاهرة، ومنشآة النور مركز السادات محافظة المنوفية، وبني عقبة مركز ببا محافظة بني سويف، والأحايوة قبلي مركز أخميم محافظة سوهاج، وعويشة محافظة مطروح.

قافلة طبية مجانية بقرى الجيزة



وتابع «عبد الغفار» أنه تم إطلاق قافلة طبية مجانية بوحدة صحية كفر أباظة مركز الزقازيق محافظة الشرقية، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي منشأة بنها مركز بنها محافظة القليوبية، ودمياط الجديدة مركز دمياط محافظة دمياط، مشيرًا إلى أن عمل القافلة الواحدة يستمر لمدة يومين متتاليين.

ومن جانبه، أشار الدكتور إبراهيم إسماعيل، مدير الإدارة العامة للقوافل الطبية، إلى إطلاق 3 قوافل طبية مجانية، يومي 3 و4 رمضان، بمناطق الصبيحي مركز يوسف الصديق محافظة الفيوم، وحاجر بني سليمان محافظة بني سويف، والمنشلين مركز قلين محافظة كفر الشيخ، كما سيتم إطلاق قافلتين طبيتين بمنطقتي غرب سهيل محافظة أسوان، وكفر المحمدية مركز ميت غمر محافظة الدقهلية.

وتابع إسماعيل أنه سيتم إطلاق 6 قوافل طبية مجانية بمناطق وحدة الجرايشة مركز أبو صوير محافظة الإسماعيلية، والمعركة مركز التحرير محافظة البحيرة، ومركز طبي الحي السادس بمدينة نصر محافظة القاهرة، والبقاشين مركز كفر شكر محافظة القليوبية، وبني حسن مركز أبو قرقاص محافظة المنيا، والزيات محافظة مطروح، لافتًا أنه سيتم إطلاق 3 قوافل طبية بمناطق سلام محافظة أسيوط، والكيلو 21 مركز العجمي، محافظة الإسكندرية، وناهيا حي كرداسة محافظة الجيزة.