مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية يتفقدون مشروعات المرافق بالشروق

تفقد عدد من مسئولي هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان مشروعات مدينة الشروق ومعدلات تنفيذها.

واستقبل المهندس على سعد "رئيس جهاز مدينة الشروق" المهندس أشرف فتحى "مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن " والمهندس هيثم أحمد "معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية"

حيث اطمأن المهندس "أشرف فتحى" على سير العمل بالمشروعات المختلفة مستهلًا زيارته التفقدية بالمرور على محطات مياه الشرب والصرف الصحى وكذا مجموعة من مشروعات الإسكان والحالة العامة لمحاور وطرق المدينة.

تلا ذلك تفقد منطقة الرابية المضافة للمدينة واطلع على آخر المستجدات بمشروعى تمهيد الطرق وتنفيذ خط مياه رئيسى .

وأوضح رئيس الجهاز أن خطة استئناف أعمال التمهيد والتى استلزمت الفترة السابقة وقف الأعمال لإنهاء بعض الموافقات اللازمة، مضيفًا بأنه قريبًا جدًا سيتم استئناف الأعمال وعودة المعدات للموقع وبدء التحرك الملموس بالموقع لحائزى قطع الأراضى بالمنطقة بخلاف أيضًا قرب تنفيذ خط المياه الرئيسى .

وأكد رئيس الجهاز استمرار الجهد المبذول بجميع القطاعات تحقيقًا لخطة التنمية المطلوبة بمدينة الشروق.

ومن ناحية أخرى تجول الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمنطقة الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة تقدم الأعمال، حيث يجرى الانتهاء من تشطيب الواجهات لـ15 برجًا تم الانتهاء من تنفيذها، بالتوازى مع تنفيذ التشطيبات الداخلية، كما يجري تنفيذ عدد آخر من الأبراج، وتم الانتهاء من المنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، ورافقه مسئولو هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز المدينة.

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وأكد الدكتور عاصم الجزار، لمسئولي شركات المقاولات العاملة فى مشروعات مدينة العلمين الجديدة، ضرورة بذل المزيد من الجهد للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات، وبأعلى جودة، وزيادة أعداد العمالة، قائلا لهم: "عايز المواقع خلية نحل".

كما تفقد وزير الإسكان، الكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والذى يتم تنفيذه على مساحة 707 أفدنة، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، بإجمالي 618 فيلا، و552 شاليها، و364 عمارة، بإجمالى 8,691 وحدة.

وتفقد الوزير، مشروع المدينة التراثية، بمدينة العلمين الجديدة، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بها حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).

وشهد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع عقد تصميم وتنفيذ بحيرات العلمين "كريستال لاجون" بمنطقة الداون تاون، بمدينة العلمين الجديدة، بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "cscec" الصينية، وقام بالتوقيع، المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ووانج زي، المدير العام لشركة "cscec" بمصر.

وأوضح وزير الإسكان، أن بحيرة العلمين، تتوسط أبراج الداون تاون، الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، وتضم البحيرة 7 جزر، وتُحاط بممشى سياحي، وستضاهي المشروعات المثيلة على مستوى العالم، موضحًا أن تنفيذ هذا المشروع سيرفع من قيمة الأراضي المحيطة، وسيعمل على جذب المزيد من الاستثمارات، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل.

وأشار الوزير إلى أن مشروع أبراج الداون تاون، تنفذه شركة "cscec" الصينية، على غرار أبراج منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبتمويل ذاتي من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ويضم 5 أبراج سكنية كاملة التشطيب والخدمات، وهى، البرج الأيقوني بارتفاع 250 مترًا (68 دورا) بإجمالي مسطحات 465 ألف م2، و4 أبراج بارتفاع 200 متر للبرج (56 دورا) بإجمالي مسطحات 320 ألف م2.