خبير يكشف السر الخفي وراء دعم بايدن للاحتلال الإسرائيلي بعد طوفان الأقصى

طوفان الأقصى، كشف الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، السبب وراء الدعم الكبير الذي يقدمه الرئيس الأمريكي جو بايدن للاحتلال الإسرائيلي بعد عملية طوفان الأقصى.

أصوات اليهود في الانتخابات الأمريكية

وقال “سلامة”: إن الرئيس الأمريكي جو بايدن مقبل على مرحلة جديدة من الانتخابات، ومن المعروف أن اليهود داعمين بصورة كبيرة للمرشح الديمقراطي، ولذلك يدعم الاحتلال بصورة كبيرة، لكي ينجح في ولاية جديدة.

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رفض الشباب الأمريكيين لسياسة بايدن

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “مساحة حرة” الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم عثمان إلي الانقسام الكبير في الرأي العام الأمريكي حول الدعم المقدم لإسرائيل، حيث أظهرت استطلاعات الرأي عدم تأييد الشباب لسياسة بايدن الموالية بقوة للاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت صحيفة “واشنطن بوست” اليوم، عن مسؤولين أمريكيين قولهم، إن إدارة الرئيس بايدن حثت إسرائيل على إعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري على قطاع غزة، وطلبت استبدال الهجوم بعمليات محدودة.

الهجوم البري على قطاع غزة



وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة وغير مسبوقة على قطاع غزة اليوم الجمعة، مما تسبب في سقوط عشرات الضحايا ما بين شهيدا وجريح.

وقطع جيش الاحتلال الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة قبل البدء في الهجوم البري على القطاع، وتحركت الدبابات الإسرائيلية باتجاه غزة.

وشن العدو الإسرائيلي، غارات جوية مكثفة على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، بهدف عرقلة دخول المساعدات إلى المدنيين العزل في قطاع غزة.

تعرض القوات الأمريكية الأمريكية في المنطقة لهجمات



وكان البنتاجون أعلن أمس، أن القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي تعرضت منذ 17 أكتوبر تزامنًا مع انطلاق عملية طوفان الأقصى، لما لا يقل عن 16 هجوما في العراق وسوريا، متهما "ميليشيات مدعومة من إيران" بالوقوف خلف الهجمات.