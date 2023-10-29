أخبار الحوادث اليوم.. حبس المتهمين بإلقاء "مية نار" على فتاتين في منشأة القناطر.. مقتل شاب في الشارع بسبب خلافات الجيرة بالمرج

نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء، وأبرزها:

موقع وزارة الداخلية استخراج فيش جنائي، يبحث بعض المواطنين عن طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية “فيش جنائي” أون لاين من موقع وزارة الداخلية وتوضح فيتو التفاصيل في إطار “خدمتك في فيتو”:

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أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بالحاجز الخرساني بمحور 26 يوليو اتجاه ميدان لبنان وانتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان الحادث.

لقي شاب مصرعه على يد عاطلين بسبب خلافات سابقة بينهما على قطعة أرض في عزبة النخل التابعة لحي المرج بالقاهرة.

أصيب منذ قليل، سائق مساعد وزير العدل وذلك داخل مبنى وزارة العدل بتوقف في عضلة القلب وتم نقله بواسطة سيارة الإسعاف لمستشفى العاصمة الإدارية وتوفي عند وصوله المستشفى.

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة حفل المنصورية وتعدي بعض المتهمين على طلاب مدرسة دولية نظموا حفل "الهالوين" في فيلا بالمنصورية.

أحالت النيابة العامة بالجيزة مالك شركة للصناعات الورقية للمحاكمة الجنائية المختصة بتهمة غسل ربع مليار جنيه لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها لهم.

أمرت نيابة الجيزة بحبس المتهمين بإلقاء مية نار على فتاتين من أبناء عمومتهم بقرية الحاجر بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

لقى حلاق مصرعه على أيدي عامل أحذية بسبب لهو الأطفال فى الوراق، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بتهمة غسل 57 مليون جنيه حصيلة تجارة الأسلحة النارية فى الغربية.

لقى 3 أشخاص مصرعهم إثر انهيار عقار مكون من 3 طوابق فى سوهاج، وانتقلت قوات الإنقاذ البرى والشرطة إلى مكان البلاغ.

شهد مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، إصابة صاحب سوبر ماركت بجرح طعني بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم، خلال مشاجرة بينه وبين آخر بسبب اقتراض الأخير منه مبلغ مالي وأثناء مطالبة المصاب له برده حدثت مشاجرة تعدى خلالها المتهم عليه بالضرب بسلاح أبيض "سكين" وأحدث إصابته.

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