الإثنين 30 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
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حوادث

موقع وزارة الداخلية استخراج فيش جنائي

وزارة الداخلية،فيتو
وزارة الداخلية،فيتو

موقع وزارة الداخلية استخراج فيش جنائي، يبحث بعض المواطنين عن طريقة استخراج صحيفة الحالة الجنائية “فيش جنائي” أون لاين من موقع وزارة الداخلية وتوضح فيتو التفاصيل في إطار “خدمتك في فيتو”:

استخراج فيش وتشبيه أون لاين 

 

الدخول على الموقع الرسمى لوزارة الداخلية 

اختيار الخدمات الإلكترونية 

اختيار خدمة صحيفة الحالة الجنائية 

ادخال البيانات المطلوبة 

سداد الرسوم المقررة 

تحديد عنوان الاستلام 

بعد الانتهاء من الخطوات وتسجيل حفظه، تصلك الصحيفة  على عنوان الاستلام الذي تم تحديده في البيانات

 

المستندات المطلوبة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية 
1- بطاقة الرقم القومي لمن بلغ 16 عاما او جواز سفر سارى
2- شهادة ميلاد لمن هم دون 16 عاما
3- صورة فوتوغرافية 4 فى 6 لراغبي استخراج صحيفة الحالة الورقية
4- بطاقة اقامة للاجانب المقيمين داخل البلاد
شروط الحصول  صحيفة الحالة الجنائية 
1- يتقدم المواطن بنفسه ولشخصة لاصدار صحيفة الحالة الجنائية من واقع بيانات بطاقة الرقم القومي
2- لا تسلم الصحيفة الا للشخص المتقدم للخدمة شخصيا من واقع بطاقة الرقم القومي
3- ان يكون المواطن طالب الخدمة غير مطلوب ( للتنفيذ فى حكم جنائي صادر ضدة او للتجنيد)
4- سبق تسجيل البصمات العشرية لطالب استخراج الصحيفة بقطاع الاحوال المدنية عند اسنخراج بطاقة الرقم القومي بمدة لا تقل عن شهر
5- سبق استخراج صحيفة حالة جنائية مميكنة بعد تاريخ 1/1/2019
6- سداد الرسوم المقررة للخدمة الكترونية
7- يتم الانتهاء من اجراءات اصدار الصحيفة خلال 72 ساعه من تاريخ قبول الطلب وتسليمها لمندوب البريد ليقوم بتسليمها للمواطن شريطة ان يكون المواطن غير مطلوب( للتنفيذ فى حكم جنائي صادر ضدة او للتجنيد )
 

اجراءات  الحصول على صحيفة الحالة الجنائية 


يمكن الحصول عليها من خلال المواقع المنتشرة بمراكز واقسام الشرطة الموزعه على الجمهورية وعددهم 219 مركز اصدار ويتم استخراجها باستخدام تكنولوجيا الماسح الضوئي، بالاضافة الى تصوير المواطن من خلال كاميرا رقمية متصلة بوحدة اصدار والصحيفة مزودة بوسائل تامين عالية الدقة، ويتم انجاز الصحيفة وتسليمها للمواطن خلال 24 ساعه.

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