الإثنين 30 أكتوبر 2023
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أخبار مصر

محافظ الجيزة يشدد على الاستعداد لاستقبال فصل الشتاء (صور)

محافظ الجيزة يتفقد
محافظ الجيزة يتفقد استعدادات الشتاء، فيتو

شهد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اصطفاف لأجهزة ومعدات إدارة الأزمات ومواجهة السيول والأمطار لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة 

وتم ذلك بمشاركة معدات الأحياء والتى شملت سيارات سيول وبدالات وشفاطات ومعدات تطهير وسيارات فان محملة بكوبوتا واوناش وحفارات وفناطيس المياه والكباشات ومعدات مدمجه بالإضافة إلى تفقد معرض السلامة والصحة المهنية وجاهزية معدات الأحياء وهيئة النظافة والتجميل

 

 وجاء ذلك بمقر محطة مياه إمبابة لمتابعة إستعدادات الشركة الخاصة بإدارة الأزمات والطوارئ والكوارث والتأكد من جاهزيتها إستعدادًا لموسم الشتاء يرافقه المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وابراهيم الشهابي نائب المحافظ والمهندس منصور بدوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة والأستاذ محمد نور السكرتير العام المساعد للمحافظة ورؤساء الأحياء ورئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة. 

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استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث
 

وأكد محافظ الجيزة خلال التفقد على أن الاصطفاف يأتي في إطار استعداد أجهزة المحافظة لمجابهة الأزمات والكوارث تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الخاصة برفع درجة الإستعداد لمجابهة الأزمات والكوارث والمراجعة الدورية لجاهزية وفاعلية جميع الأجهزة ورفع قدرات المعدات والآليات الهندسية للتعامل إستعدادًا لأى طارئ.

 

تكليفات محافظ الجيزة لمسؤول شركة مياه الشرب
 

ووجه المحافظ رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بضرورة رفع كفاءة العاملين وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب اللازمة لمجموعات العمل مشيدًا بدور الشركة للتعامل مع موجات الأمطار خلال الأعوام السابقة ومؤكدًا على أنه سيتم تطبيق عدة نماذج محاكاة وسيناريوهات مفاجأة لتجربة واختبار كافة الإستعدادات بمختلف الأجهزة بالمحافظة وتجربة جميع المعدات على الطبيعة وتحديد الوقت الذي تستغرقه كل جهة لحل المشكلة والتعامل معها للتأكد من عملها بفاعلية وكشف أوجه القصور لمعالجتها.
كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة المتابعة الميدانية ومراجعة خطط الإنتشار وجاهزية الفرق وإستيعاب أعضاءها للمهام المكلفين بها.
ومن جانبه أكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى على حرص الشركة على تنفيذ برامج لرفع كفاءة السيارات والمعدات المستخدمة فى مواجهة الأمطار والطوارىء بصورة دورية والتأكد من فاعليات البرامج والمخططات المتبعة لإحكام السيطرة وضمان الإنتشار السريع للفرق بالنقاط الساخنة بالمحافظة والتى كانت تشهد تجمعات كثيفة لمياه الأمطار والسيول.

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احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف محطة مياه إمبابة

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