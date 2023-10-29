سكرتير عام محافظة البحيرة يتفقد مصنع تعبئة الغاز بكفر الدوار

أجرى اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة، جولة تفقدية لمصنع تعبئة الغاز المسال بكفر الدوار بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، والمهندس مجدى الخضر - مدير مديرية التموين

وتابع بدر مراحل تعبئة الإسطوانات وسير العمل بالمصنع وخطوط الإنتاج.



وتفقد السكرتير العام بالمحافظة،عملية بدءًا من مرحلة إستلام الإسطوانات، والكشف عليها، والتأكد من سلامتها، ثم متابعة مراحل التعبئة مرورًا بعملية الكشف بعد التعبئة والاختبارات الخاصة بمراحل ما بعد التعبئة "مرحلة اختبار المياه" وقياس ضغط الإسطوانات.

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أكد السكرتير العام، على أهمية توفير أحدث الأجهزة للكشف على الإسطوانات، والتأكد من كفاءتها وجودتها، كما وجه بمراجعة كافة اشتراطات الحماية المدنية،والأمن والسلامة والصحة المهنية بالمصنع، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الالتزام بالدقة، والمهنية في اختيار العاملين، وأهمية تدريبهم التدريب الأمثل بصفة دورية لتطوير العمل بشكل مستمر والحفاظ على القدرة الإنتاجية للمصنع.

أشار السكرتير العام، إلى أهمية قيام إدارة المشروع بتحقيق أقصي استفادة ممكنة من خلال تطوير العمل والأداء بالمشروع بصفة مستمرة، مؤكدا على خطة المحافظة لدخول الغاز الطبيعي،حيث شهدت مراكز وقرى البحيرة مشروعات كبري بدخول الغاز الطبيعي خاصةً بالقرى المنفذ بها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة"، الأمر الذي يعد إضافة كبيرة وملموسة على حياة المواطنين، هذا بالإضافة إلى ميزة الإستخدام الآمن مما يحافظ على أمن وسلامة المواطنين.

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