الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رياضة

أرقام سلبية تضرب الأهلي في جنوب أفريقيا بعد الخسارة من صن داونز

الأهلي، فيتو
الأهلي، فيتو

الأهلي وصن داونز، فاز نادي صن داونز على نظيره الأهلي بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب لوفتوس فيرسفيلد في ذهاب  الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى.

رقم سلبي للنادي الأهلي 

وضرب الأهلي عدد من الأرقام السلبية في تاريخ مبارياته بجنوب أفريقيا جاءت كتالي:"

  • لم يحقق الأهلي أي فوز طوال تاريخه في جنوب إفريقيا فبجانب خسارته 4 مباريات تعادل في 4 مباريات
  • لم يحافظ الأهلي مطلقا على نظافة شباكه في مبارياته بجنوب أفريقيا  حيث سكنت شباكه  17 هدفا في 8 مباريات
  • المباراة الثالثة في جنوب أفريقيا التي يفشل فيها الأهلي من تسجيل هدف

أهداف مباراة الأهلي وصن داونز 

سجل ماسيكو هدف صن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبة قوية بقدمه اليسرى سكنت شباك محمد الشناوي.

الأهلي وصن داونز، فيتو 

 

أحداث مباراة الأهلي وصن داونز 

وسيطر التعادل السلبي على نتيجة الشوط الأول من مباراة الأهلي وصن داونز المقامة على ملعب الأخير في ذهاب  الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الإفريقى.

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وشهد الشوط الأول بداية قوية استمرت 5 دقائق من جانب لاعبي الأهلي، نجحوا خلالها في التحكم بمنطقة وسط الملعب، ووصلوا في أكثر من مناسبة لمرمى رونوين ويليامز حارس صن داونز.

وبعد مرور أول 5 دقائق تدارك لاعبو صن داونز الأخطاء وسيطروا على الكرة ووسط الملعب ووصلوا إلى مرمى الأهلي في أكثر من مناسبة وكادوا أن يسجلوا أكثر من هدف لولا تألق الشناوي.

وصنع رضا سليم أكثر من فرصة من خلال اختراقاته من الجبهة اليسرى، وشكل خطورة على مرمى صن داونز الجنوب إفريقي مع انطلاقة الشوط الأول.

 

 

وبدأ صن داونز الشوط الثاني بقوة وسيطر على الكرة بينما تراجع الأهلي للخلف من أجل اللعب على الكرات المرتدة.

وسجل ماسيكو الهدف الأول لصن داونز في شباك الأهلي في الدقيقة 51 بعد تصويبة قوية سكنت شباك محمد الشناوي.

وفي الدقيقة 61 كاد الأهلي أن يحرز هدف التعادل بعد تسديدة من محمد عبد المنعم ولكن جاءت فوق العارضة.
 وفي الدقيقة 66 طالب لاعبو صن داونز بركلة جزاء بعد تدخل من أفشة ولكن الحكم طالب باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 70 أجرى مارسيل كولر تبديلين بخروج محمد هاني وصلاح محسن ودخول أكرم توفيق وموديست.

وكاد بيرسي تاو أن يسجل هدفا للأهلي بعد خطأ من حارس صن داونز قبل أن يمسكها الحارس ويصحح خطأه.

وأشرك كولر طاهر محمد طاهر بدلا من رضا سليم.

 

تشكيل الأهلي أمام صن داونز

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول ومحمد عبدالمنعم ورامي ربيعة ومحمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج ومروان عطية ومحمد مجدي أفشة ورضا سليم وبيرسي تاو.

خط الهجوم: صلاح محسن.

الأهلي وصن داونز، فيتو 
الأهلي وصن داونز، فيتو 

تشكيل صن داونز أمام الأهلي

وجاء تشكيل صن داونز لمواجهة الأهلي كالتالي:  

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: ريفالدو كوتيزي – ثيبوهو موكوينا – جرانت كيكانا

الوسط: خايلسيو موادو – أوبيري موديبا – مارسيلو أليندي – عبد المنعم بوطويل

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو

 

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الأهلي صن داونز الدوري الإفريقي رقم سلبي للنادي الأهلي جنوب أفريقيا

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