الدوري الإنجليزي، ليفربول يتقدم على نوتنجهام فورست بثنائية بعد مرور 60 دقيقة (صور)

الدوري الإنجليزي، يتقدم فريق ليفربول على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة 2/0، بعد مرور 60 دقيقة من المباراة التي تجمعهما على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

أهداف مباراة ليفربول ونوتنجهام فورست

سجل ثنائية ليفربول كل من ديوجو جوتا في الدقيقة 31 وداروين نونيز في الدقيقة 35.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، أعلن عن تشكيل فريقه أمام نظيره نوتنجهام فورست على ملعب آنفيلد ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

Advertisements

تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام

في حراسة المرمى: أليسون بيكر. وع

في خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد، كوناتي، فان دايك، تسيميكاس.

في خط الوسط: سوبوسلاي، ماك أليستر، جرافنبرخ.

في خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، جوتا.

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح

وفي حالة تسجيل صلاح هدفا في مرمى نوتنجهام فورست، سيصبح ثالث لاعب في تاريخ النادي يسجل في أول 5 مباريات لليفربول على ملعبه في الدوري.

وحقهها من قبل الثنائي هاري تشامبرز في عام 1922، وجون ألدريدج عام 1987.

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

ليفربول ونوتنجهام فورست، فيتو

وددخل ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 20 نقطة، فيما يحتل نوتينجهام المركز الخامس عشربرصيد 10 نقاط.

وحقق ليفربول 6 انتصارات في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن، وتعادل في مواجهتين، وخسر مباراة واحدة بينما فاز نوتينجهام فاز بمباراتين وتعادل في أربع مواجهات، وتعرض للخسارة في ثلاث مباريات.