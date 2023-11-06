الإثنين 06 نوفمبر 2023
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اقتصاد

عضو اتحاد الصناعات: حل مشكلة الفجوة الدولارية يتطلب زيادة الإنتاج

دكمال الدسوقى، فيتو
دكمال الدسوقى، فيتو

أكد كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن حل مشكلة الفجوة الدولارية يتطلب  التوجه نحو مزيد من زيادة الإنتاج الصناعي ونمو وتنمية حجم الصادرات، لافتا إلى أن هذا الأمر ليس صعبا.
 

 

الصناعة تعد قاطرة التنمية الحقيقية

وأشار في تصريحات لـ “فـيتـو” إلى أن  الصناعة تعد قاطرة التنمية الحقيقية وهي التي تلبي متطلبات كافة الأنشطة الغذائية، لافتا إلى نمو الاقتصاد المصري يعتمد على نمو الصناعة.


ولفت إلى أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لفعاليات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة في نسخته الثانية، الذي أقيم مؤخرا داخل مركز المنارة للمؤتمرات، يؤكد دعم  الدولة المصرية للقطاع الخاص.

 

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وقال: إن حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي بالملتقى والمعرض الدولي الثاني للصناعة يمثل دعمًا قويًا للمصنعين المصريين للتوسع في السوق المصري والعربي، لافتا إلى أن الرئيس السيسي حرص على تفقد كافة الغرف الصناعية يعطي رسالة قوية للقطاع الصناعي وانطباع باهتمام القيادة السياسية بدعم الصناعة المحلية.
 



وتابع، أن الرئيس وجه بأن كل أجهزة الدولة تعمل مع بعضها لأن البيرقوية تسبب مشكلات وقتل الدولة العميقة، وأوضح أن حل كافة مشاكل الصناعة ترتبط بعنصر الوقت، وأهمية حلها في وقت قصير. 

افتتاح وتفقد السيسي للملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة كما تفقد الرئيس السيسي عددا من أجنحة المعرض.

 

كما شاركت المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" في النسخة الثانية من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة 2023، والذي انطلقت فعالياته اليوم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمركز المنارة للمؤتمرات وللمعارض الدولية.

 

واستعرضت ابدأ جهودها في دعم وتطوير قطاعات الصناعة المختلفة على مدار عام كامل منذ  انطلاقها في 29 أكتوبر 2022، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لشباب البرنامج الرئاسي بربط مبادرة "حياة كريمة" بمشروع متكامل للصناعة وتنمية العنصر البشري، بما يضمن استدامة المبادرة، بالإضافة  إلى دعم وتعميق الصناعات الوطنية للاعتماد على المنتج المحلي وتقليل الواردات، وجذب فرص  استثمارية جديدة لقطاع الصناعة، وذلك بالعمل من خلال 3 محاور أساسية وهم محور المشروعات الكبرى، ومحور دعم الصناعة، ومحور التدريب والبحث والتطوير.

 

ويُعد الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة من أكبر الفعاليات التي ينظمها اتحاد الصناعات المصرية، والذي تستمر فعالياته على مدار 3 أيام خلال الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر، بحضور مجموعة كبيرة من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بهدف تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية في دعم وتطوير الصناعة المحلية، وتنمية القطاع الصناعي، فضلًا عن الاستثمار في العنصر البشري وبناء الإنسان، لخلق فرص جديدة للنمو وتحقيق التنمية الاقتصادية للوصول لأهداف التنمية المستدامة.

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إتحاد الصناعات عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعة

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