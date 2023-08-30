بعد بدء عرض فيلم مندوب مبيعات، بيومي فؤاد حالة فنية استثنائية منتشرة

بيومي فؤاد، يمثل الفنان بيومي فؤاد حالة فنية استثنائية، فهو جوكر أي عمل فني.. وفنان موهوب بموهبة لا تنضب مع مرور السنوات، بل على العكس تنضج موهبته ليتمكن من ملء فراغ “الجراندات” ويصبح عن جدارة “حسن حسني” هذا الجيل.

بدايات بيومي فؤاد

ولد الفنان بيومي فؤاد حداد عبد الجليل الشهير بـ بيومي فؤاد في القاهرة في 16 يونيو من عام 1965، ولقد تخرج في قسم الجرافيك بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان قبل دراسته للتمثيل ومن دفعته الفنان ماجد الكدواني، كما تخرج ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني، في قسم الإخراج، ولا يزال بيومي فؤاد موظفا بقطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة قسم الترميم لكنه تقدم منذ فترة طويلة بطلب إجازة بدون راتب ليتفرغ للتمثيل.

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قبل التحاقه بمجال التمثيل، عمل بيومي فؤاد في عدد من المهن في بدايات حياته وكانت فترة قاسية، فقد عمل في مطعم سمك، وشركة نظافة وغيرها، لكي يساهم مع والده في دفع مصاريف تعليمه.

وعمل بيومي فؤاد في مجال الإعلانات، ثم توالت بعد ذلك الكثير من الأدوار والأعمال الفنية التي كانت لها حب خاص في قلب جمهوره، ولقد بدأ العمل سينمائيًا بأدوار صغيرة في أفلام، مثل احكي يا شهر زاد، أسماء، 678، بالإضافة إلى أعمال تلفزيونية مثل أبواب الخوف، رقم مجهول، اسم مؤقت، ولقد كافح الفنان بيومي فؤاد وعاني كثيرًا لمدة تزيد على ١٥ سنة حتى تعرف عليه الناس و"علم" معهم، وكان الظهور الذي ترك علامة مع الجمهور من خلال الجزء2 من مسلسل الكبير أوي مع أحمد مكي، وازدادت شهرته بالمشاركة في الأجزاء الأربعة للمسلسل من عام 2010 إلى عام 2014، وواصل مشاركاته في الأجزاء اللاحقة من المسلسل كما حقق نجاحًا كبيرًا في عام 2013 بمشاركته في مسلسل موجة حارة، واقترب بيومي فؤاد من كسر حاجز الـ ٣٠٠ عمل فني.

شخصية الدكتور ربيع

تعتبر شخصية الدكتور ربيع شخصية فاصلة في حياة الفنان بيومي فؤاد فمن خلالها تعلق به الجمهور وتعرف على موهبة بيومي فؤاد الكوميدية، فهو طبيب قرية المزاريطة التي تجمعه بالكبير مواقف كوميدية عديدة وواصل تجسيد الشخصية حتى الجزء السابع من المسلسل والذي عرض في موسم رمضان السابق.

تنوع في الأعمال

تتميز أعمال بيومي فؤاد بالتنوع ولكن تعتبر الأعمال الكوميدية هي الأبرز في مشواره الفني، كما أنه شارك في الأعمال الفنية كبطل وفي أدوار مساعدة وكذلك كضيف شرف، كما أنه شارك كذلك في الإعلانات، حتى أنه في موسم رمضاني ظهر في أكثر من عمل فني وازدادت الأحاديث عن كونه اقترب أن يخرج للجمهور من “الحنفية” في إشارة إلى تعدد مشاركاته الفنية، ويرجع هذا إلى الموهبة التي يتمتع بها بيومي فؤاد وكذلك القبول حتى أنه صار في الأفلام والمسلسلات كالملح في الطعام لا غنى عنه، ولكن البعض توجه إليه بالإفراط وأنه أحيانًا يصبح مضرًا بالصحة الملح حينما يتم الإفراط في استخدامه.

مسلسل خيانة عهد

يمثل مسلسل خيانة عهد الذي عرض في رمضان عام ٢٠٢٠ محطة فارقة في مسيرة بيومي فؤاد الفنية، فقد قدم من خلال المسلسل شخصية بعيدة عن الكوميديا أبرز فيها موهبته الفنية كممثل تراجيدي متميز، حيث جسد شخصية منعم وكان شخص قريب من عهد التي جسدت شخصيتها الفنانة يسرا وكان خير صديق.

ومسلسل خيانة عهد إخراج سامح عبد العزيز ومن بطولة يسرا وجومانا مراد ويسرا وحلا شيحة وعبير صبري وخالد سرحان.

كابتن أنوش

يعتبر مسلسل "كابتن أنوش" عام ٢٠١٧ أول بطولة مطلقة للفنان بيومي فؤاد والذي جسد من خلاله شخصية كابتن أنوش الذي يتولى رئاسة فريق في دوري كرة القدم للمظاليم فمن خلال مواقف كوميدية يسعى جاهدًا للتعاقد والبحث عن لاعبين موهوبين ليضمهم لفريقه لتحقيق هدف الصعود للدوري الممتاز، وقدم المسلسل في ٣ أجزاء.

وشارك فى بطولة المسلسل إدوارد, محمد سلام، ومحمد ثروت، إلى جانب ظهور عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم عبير صبرى، راندا البحيرى، مصطفى أبو سريع، زيزو، ياسر الطوبجى، والمسلسل تأليف أحمد أبو زيد، وإخراج معتز التونى.

وحصد بيومي فؤاد بفضل موهبته على العديد من الجوائز والتكريم، منها جائزة أفضل ممثل دور ثان عن فيلم “الباب الأخضر” من مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 71 عام 2023 وحصد أيضًا جائزة التميز كأحسن ممثل كوميدي عن دوره في مسلسل بدل الحدوتة تلاتة ضمن جوائز “كأس إينرجي للدراما” في موسمه الثالث عام 2019، كما حصل برنامج بيومي أفندي على جائزة أفضل برنامج كوميدي في الاستفتاء السنوي لمؤسسة عام 2018، وعام ٢٠٢٠ حصل بيومي فؤاد جائزة أفضل ممثل ثان في السينما في مهرجان نجم العرب.

أحدث أعماله

وبالرغم من مرور السنوات لا يزال بيومي فؤاد فنانًا معطاء وانطلق اليوم الأربعاء ٣٠ أغسطس عرض فيلم "مندوب مبيعات" في عدد من دور العرض المصرية وذلك بعدما حقق نجاحا كبيرا في السعودية والإمارات وباقي دول الخليج.

فقد تم طرح الفيلم في الدول السابق ذكرها يوم ١٧ من الشهر الجاري، والفيلم هو الثالث للمخرج حامد صالح ويحكي عن شخصيات مصرية مقيمة في الإمارات وهو من بطولة بيومي فؤاد، أحمد فتحي، أيتن عامر، إسلام إبراهيم، وائل العوني هبة عبد العزيز، أيمن قنديل، يسرى المسعودي، إيمان يوسف، لمياء كرم، ولقد تم تصوير الفيلم بالكامل في دبي على ثلاثة مراحل بدءا من سبتمر 2022 الى شهر مارس 2023 وشهر مايو 2023.

وتدور قصة فيلم مندوب مبيعات حول سعيد الذي يسافر للعمل في دبي بعد وفاة زوجته، ثم يبدأ البحث عن علاقة عاطفية جديدة من أجل الزواج والاستقرار، لكن تفشل محاولاته دائمًا، حتى يتعرف على فريدة وتنشأ بينهما علاقة حب متبادلة.