نجوم مسلسل Breaking Bad يشاركون في مظاهرات إضراب ممثلي هوليوود (فيديو)

إضراب ممثلي هوليوود ، شارك فويق عمل المسلسل الأشهر حول العالم، Breaking Bad، في مظاهرات إضراب ممثلي هوليوود، بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

(WATCH) We caught up with Breaking Bad alums Bryan Cranston and Aaron Paul outside of Sony today as the #SAGAFTRAStrike approaches Day 50: “I really do feel we’re going to find a common ground and march forward with this” pic.twitter.com/Co3Xv5f6QN — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 29, 2023

ورفع أبطال مسلسل Breaking Bad، لافتات تدعم إضراب ممثلي هوليوود ضد تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون، كما أعلنوا في تصريحات إعلامية تأيدهم الكامل لجميع مطالب نقابة ممثلي الشاشة.

نسخ رقمية للممثلين الثانويين

أفادت بعض التقارير الصحفية، بأن شركة "ديزني"، قامت بفحص، ومسح رقمي لوجوه وأجساد الممثلين الثانويين دون إذنهم، أو علمهم، لإنشاء نسخ رقمية، أثناء عملهم في تصوير الجزء الأول من مسلسل Wanda Vision.

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وتحدثت الممثلة “أليكسندرا روبالكابا”، التي سبق، وظهرت بمسلسل ‘WANDA VISION’ كأحد عملاء منظمة S.O.W.R.D، بأن شركة ديزني، قامت بالفعل بمسحها ضوئيًا، لاستخدامها بمشاهد في المسلسل باستخدام المؤثرات البصرية، مؤكدة أنها لم تكُن تعلم بما يحدث، ولم تحصل على أي دولار مقابل ذلك، والآن هي تشارك بإضراب الممثلين، للوقوف ضد الذكاء الاصطناعي، وسلب حقوق الممثلين.

شركات الإنتاج في هوليوود والذكاء الاصطناعي

في تحدٍ جديد لإضراب ممثلي هوليوود، قررت عدد من شركات الإنتاج الكبري، مثل ديزني، ونيتفليكس، زيادة أعداد الموظفين المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، في حين أن أهم مطالب إضراب ممثلي هوليوود، هو تقليل استخدام الذكاء الاصطناعي، حفاظا على المهنة والممثلين.

وكشفت التقارير الصحفية الجديدة، أن عددا من كبرى شركات الإنتاج في هوليوود، بدأت بالفعل في البحث بل وتعيين، فرق كاملة من المتخصصين في الذكاء الاصطناعي، وهو ما يهدد مستقبل الممثلين في هوليوود، إذا ما قررت الشركات إستخدام النسخ الرقمية للممثلين عبر الذكاء الاصطناعي، بدلا من العنصر البشري.

ديزني تبحث عن متخصص في الذكاء الاصطناعي

كشف تقرير صحفي جديد، عن أن شركة ديزني، تبحث عن شخص متخصص في الذكاء الاصطناعي، براتب 180 ألف دولار سنويًا.

ويأتي بحث ديزني عن المتخصص في الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع إضراب نقابة ممثلي هوليوود، والادعاءات التي اتهمت ديزني، بقيامها بمسح رقمي لعدد من الممثلين، بهدف استخدامها الذكاء الاصطناعي، وتتطلب ديزني من المتقدم للوظيفة، أن يكون لديه الطموح للتفوق في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وفهم الفرق بين البيانات، والتصميم، والكتابة، والفن.

براين كرانستون يهاجم رئيس ديزني

وألقى الممثل الشهير، براين كرانستون، خطابًا ساخطًا، خلال مشاركته في إضراب ممثلي هوليوود.

وهاجم براين كرانستون، خلال خطابه، بوب إيجر الرئيس التنفيذي لشركة ديزني، قائلا: "أنا أعلم أنك تنظر للأشياء بمنظور مختلف، لا نتوقع منك أن تفهمنا، ولكن يجب أن تسمعنا.. لن يتم أخذ وظائفنا وإعطائها للروبوتات.. لن نجعلك تسلب حقنا في العمل، وكسب لقمة العيش الكريمة، لن نسمح لك بأخذ كرامتنا".

تبرع ذا روك

وكشفت تقرير لمجلة فاريتي، عن تبرع الممثل الشهير دواين جونسون- ذا روك، لصندوق إغاثة مؤسسة نقابة ممثلي الشاشة في هوليوود SAG-AFTRA، بمبلغ كبير مكون من سبعة أصفار.

وقالت رئيس المؤسسة كورتني ب. فانس، إن تبرع ذا روك، يعد أكبر تبرع تلقته مؤسسة الإغاثة، وأنه سيساعد الآلاف من الممثلين، مناشدة جميع ممثلي هوليوود بالتبرع بأي مبالغ مالية.

نقابة ممثلي الشاشة ترفض مليار دولار

وكشفت تقارير صحفية، أن استوديوهات هوليوود، عرضت على الممثلين مكاسب قيمتها أكثر من مليار دولار، قبل بدء الإضراب.

وقال تحالف منتجي الصور المتحركة والتلفزيون (AMPTP)، الذي يتفاوض نيابة عن Netflix Inc، وWalt Disney Co، وWarner Bros Discovery، وآخرين، إن نقابة ممثلي الشاشة SAG-AFTRA، رفضت عرض المليار دولار، والذي كان يتضمن أيضا، عقد جديد مدته ثلاث سنوات، يتضمن مزايا، وقيودا، أعلى في حال استخدام صور الفنانين، بواسطة الذكاء الاصطناعي.

توم كروز شارك في جلسة تفاوض

وكشفت تقارير صحفية جديدة، أن الممثل العالمي الشهير توم كروز شارك في جلسة تفاوض في يونيو الماضي، ضمن وفد نقابة ممثلي الشاشة - SAG-AFTRA، لحث تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون في هوليوود، على الاستماع إلى مخاوف النقابة حول موضوع الذكاء الاصطناعي، وتهديده للممثلين.

كما أكد توم كروز خلال الجلسة، عدة مواضيع أخرى، من ضمنها دعم موقف النقابة بشأن ممثلي الأعمال الخطرة.

وتحدث كروز إلى ممثلي SAG-AFTRA، بشأن الوضع الحساس لدور السينما بعد فترة جائحة كورونا، حيث تستدعي النقابة أحيانًا ممثلين خلال جلسات التفاوض لمناقشة القضايا التي تتطلب خبرتهم، ويمكن لأي عضو طلب المشاركة في جلسة التفاوض ويمكن للنقابة تقييم قيمة مشاركتهم.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن توم كروز هو النجم الوحيد من نجوم الصف الأول، الذي حرص على المشاركة في جلسات التفاوض، التي انتهت إلى عدم الوصول لاتفاق بعد حوالي 5 أسابيع، ليعلن ممثلي هوليوود إضرابهم عن العمل.

ويُشار إلى أن توم كروز طالب نقابة SAG-AFTRA، بالنظر في إمكانية السماح للممثلين، في المشاركة للترويج للأفلام خلال الإضراب، وحضور العروض الأولى لأعمالهم، مبررا ذلك بأن الترويج للأفلام يُساعد الممثلين، وهو آمر مهم أيضًا، بسبب حالة الضعف التي تمر بها دور السينما بعد جائحة كورونا، فيما أكدت المصادر الصحفية، أن اعضاء نقابة ممثلي الشاشة، شعروا بـ "عدم الارتياح" تجاه هذا الطلب.

أجور ممثلي هوليوود السنوية

كشفت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، جيسيكا شاستاين، في تصريحات صحفية، حول إضراب كتاب وممثلي هوليوود، أن 87٪ من أعضاء نقابة الممثلين في هوليوود، يجنون أقل من 26 الف دولار في السنة، وأنهم غير مؤهلين للحصول على تأمين صحي".

وأكدت جيسيكا شاستاين، ضرورة استجابة تحالف منتجي هوليوود، لمطالب الممثلين، وأن قرار الإضراب، جاء بعد 5 أسابيع من المفاوضات معهم، ولكن دون فائدة، ليلجأ الممثلين في نهاية الأمر للإضراب عن العمل.

الذكاء الاصطناعي يهدد ممثلي هوليوود

في سياق متصل، ومفاجأة من العيار الثقيل، كشفت الممثلة الكاتبة والمنتجة "جوستين بيتمان"، في تصريحات صحفية، أثناء مشاركتها في إضراب ممثلي هوليوود، أن الاستوديوهات أرادت، بل وكانت تخطط بالفعل، في تغذية 100 عام من أداءات الممثلين، مقابل أجر رمزي، لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، حتى يمكن تجميع كل عملهم في شخصيات الذكاء الاصطناعي الجديدة، لاستخدامها بعد ذلك، وبدون موافقة من أي من الممثلين علي ذلك أو حصولهم على عائد مادي مقابل تلك الاستخدامات".

كومبارس هوليوود

ويأتي ذلك بعد أيام من تصريحات ممثلة عملت ككومبارس في فيلم Cruella، لعدد من المواقع الإخبارية، إن شركة ديزني قامت بعمل "مسح رقمي"على طاقم الفيلم، وقيل لها حينها أن ذلك من أجل المؤثرات البصرية الخاصة بالفيلم.

وأكدت نقابة الممثلين اليوم في هوليوود وبالتزامن مع إضراب ممثلي هوليوود، أن شركات الإنتاج قدمت اقتراحًا، لإعادة استخدام تلك الصور الرقمية لاحقًا في أعمالها باستخدام الذكاء الاصطناعي من دون علم الممثل.

وأدعت الممثلة الكومبارس، أن تصوير فيلم Cruella كان يسير بشكل طبيعي، وبعد نهاية التصوير استدعوا ثلاثة أشخاص منهم، إلى مكان منعزل عن موقع التصوير، مؤكده أنها لم تكن تعلم عن شيء إجراء مسح رقمي، حتى رأت المكان مجهز بأدوات الماسح الضوئي.

إضراب كتاب وممثلي هوليوود

وبدأ فعليا إضراب نقابة ممثلي هوليوود، والتي تضم 160 ألف ممثل، بعد فشل جميع المفاوضات والحلول مع تحالف منتجي هوليوود، وهو ما يعني توقف شبه كامل لصناعة السينما والتلفزيون.

وبهذا ينضم الممثلين في هوليوود لإضراب الكتاب في صفوف اعتصامهم، وهو ما لم يحدث منذ عام 1960، أن يضرب الكتاب والممثلين معا، كما لم يضرب الممثلين عن العمل منذ عام 1980.

وجاء قرار الإضراب، بعد تصويت لجنة التفاوض بأغلبية ساحقة بلغت 98٪، على التوصية ببدء إضراب الممثلين، بعد انتهاء مدة التفاوض التي استمرت لـ ٤ أسابيع مع تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون في هوليوود، دون التوصل لاتفاق مشترك بينهم.

وألقت رئيسة SAG-AFTRA الممثلة فران دريشر، خطابًا حماسيًا، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، حيث بدأ ممثلو هوليوود في إضراب لأول مرة منذ عام 1980، قالت فيه:"إن عيون العالم، وخاصة أعين العمال تتجه إلينا، لقد صدمت من الطريقة التي يعاملنا بها الأشخاص الذين كنا نتعامل معهم" المنتجين".. كم نحن بعيدون عن أشياء كثيرة.. كيف يتذرعون بالفقر، وبأنهم يخسرون المال من اليسار، واليمين عندما يقدمون مئات الملايين من الدولارات للمديرين التنفيذي في شركاتهم، هذا مقرف… عار عليهم".

واستكملت دريشر خطابها وهي تهز قبضتيها بغضب، قائلة:" أن نموذج العمل بأكمله قد تغير من خلال التدفق، وأن الذكاء الاصطناعي سيغيره قريبًا أكثر..هذه لحظة تاريخية - لحظة حقيقة، في مرحلة ما عليك أن تقول لا، لن نأخذ هذا بعد الآن".

التدخل الفيدرالي لحل الأزمة

فيما فشل الحل الأخير الذي لجأ له تحالف منتجي الأفلام والتلفزيون في هوليوود، من أهمهم رئيس شركة ديزني بوب إيجر، ورئيس وارنر براذر ديسكفري، ديفيد زاسلاف، وتيد ساراندوس رئيس نتفليكس، حيث اجتمعوا يوم الإثنين الماضي، عبر مكالمة جماعية، واستعانوا بوسيط فيدرالي للمساعدة، في حل النزاع، وهو ما باء بالفشل أيضا، علاوة على وصف ممثلين هوليوود ما حدث بـ "حيلة ساخرة".

مطالب ممثلي هوليوود

وتطالب نقابة ممثلي الشاشة، بالإضراب والاعتصام ضد تحالف منتجيّ الفيلم والتلفزيون، بسبب عدم تنفيذ مطالبهم، والتي تتمثل في، تحسين أجورهم لمواجهة التضخم العالمي، وحمايتهم من آثار استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة، وتسهيل إجراءات اختبارات الأداء والطرق المستخدمة فيها، كما تريد النقابة أن يوافق عمالقة خدمات المشاهدة المباشرة، أمثال نيتفليكس، وأمازون، وغيرهم، على تقسيم أكثر إنصافًا للأرباح وظروف عمل أفضل.

وفي حال عدم الوصول لاتفاق بين الطرفين، فإن صناعة السينما والتليفزيون في هوليوود ستتوقف، بسبب تنفيذ الممثلين لتهديدهم، والذي يتمثل في، عدم المشاركة في تصوير أي عمل سينمائي أو تلفزيوني، وعدم حضور المؤتمرات أو العروض الأولية الخاصة بالترويج للأفلام.

تصريحات ممثلي هوليوود

وأكد عدد من نجوم هوليوود للصحافة، من بينهم الممثلة الأوسكارية جينيفر لورانس، والممثلة الأسطورة وميريل ستريب، في خطاب إلى نقابة ممثلي الشاشة، هذا الأسبوع إنهم على استعداد تام للإضراب، إذا لم يتمكن المفاوضون من التوصل إلى اتفاق يشكل تحولا كبيرا، فيما يختص بمطلب رفع الأجور الأساسية، والضمانات التي تتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي علي حساب الممثلين.

ومن جانبه قال الممثل مات ديمون في تصريحات إعلامية، سنضرب عن العمل، إذا كان ذلك ضروريا، لتنفيذ مطالب الممثلين، وتحدث ديمون عن مشاكل التأمين الصحي لأعضاء نقابة الممثلين، وأهمية حل مشاكلها.

واستكمل ديمون حديثه:"إذا كانت قيادتنا تقول إن الصفقة غير عادلة، فيجب علينا الصمود بقوة حتى نحصل على صفقة عادلة للجهات الفاعلة العاملة في مجال التمثيل، وحقوقهم، وعلينا أن نفعل ما هو صواب لمصلحتهم".

وأشار في ختام كلمته، أن الوضع سيئ ومؤلم للجميع، وأنه يتمني ألا تتصاعد الأحداث لإضراب كامل عن العمل.

توقف صناعة هوليوود

ومن المتوقع أن يوقف الإضراب صناعة السينما والتلفزيون بالكامل في هوليوود، كما سيزيد إضراب نقابة ممثلي الشاشة، التي تمثل 160 ألف ممثل، من الضغط على استوديوهات هوليوود التي تعاني بالفعل من تبعات إضراب نقابة الكتاب الأمريكية.

بداية أحداث هوليوود

وترجع بداية تصاعد الأحداث في هوليوود لـ 30 يونيو الماضي، عندما وصلت عملية التفاوض بين نقابة ممثلي الشاشة، وتحالف منتجي الأفلام والتلفزيون لطريق مسدود، وهو ما يعني الإضراب الكامل في حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، فإن مجموعة كبيرة من الممثلين سيعتصمون ضد التحالف على غرار اعتصام الكتُاب الذي وقع منذ عدة أسابيع.

ومن جانبها تحاول كبرى استوديوهات الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في هوليوود، مثل نيتفليكس، ووالت ديزني، وغيرهما التوصل لاتفاق سريع مع أعضاء نقابة ممثلي الشاشة، والاتحاد الأمريكي لفناني الراديو والتلفزيون، لتجنب الإضراب.