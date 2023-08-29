ابنة شاعر عامية شهير، من هي فادية في مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة، لفتت الفنانة ريم حجاب الأنظار إليها بمشاركتها في مسلسل سفاح الجيزة، حيث تجسد ريم شخصية فادية الفتاة التي تمنح السفاح ٤٥ ألف جنيه إجمالي ميراثها عن والدتها لكي يعيد تشغيلهم ويمنحها الأرباح.

ولقد تألقت ريم حجاب في أداء هذه الشخصية وبدت طبيعية بعيدة تمام البعد عن التصنع والتكلف، وما لا يعرفه الكثيرون أن ريم حجاب هي ابنة شاعر العامية الراحل سيد حجاب.

ومسلسل سفاح الجيزة ليس الأول في مشوار ريم حجاب الفني، فقد كانت لها مشاركات سابقة على رأسها أفلام قط وفار وبلد البنات وحمام سخن وقدرات غير عادية ودكان شحاتة وغيرها من الأعمال الفنية كما شاركت في مسلسل السائرون نياما وعد تنازلي وريش تعلم وبنت اسمها ذات كما كانت لها مشاركة متميزة في مسلسل ليه لأ ٢ مع منة شلبي وكذلك مسلسل إلا أنا الجزء الثاني حكاية حلم حياتي عام ٢٠٢١ والذي كان آخر مشاركاتها الدرامية قبل سفاح الجيزة ولها أيضا مشاركات عديدة في أعمال درامية أخرى.

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وريم سيد حجاب هي مخرجة، مصممة رقص، كاتبة، ممثلة، راقصة ومدربة تمثيل ورقص، وهي راقصة سابقة في فرقة أوبرا القاهرة للرقص المسرحي الحديث.

حاصلة على ماچستير في الكريوجرافيا وفنون العرض من جامعة ميدلسكس بلندن، وليسانس في الأدب الإنجليزي من جامعة القاهرة، ولقد درست الباليه في المعهد العالي للباليه بأكاديمية الفنون بالقاهرة القسم الحر ودرست الموسيقى الغربي والعزف علي آلة البيانو في المعهد العالي الكونسيرفاتوار القسم الحر بأكتدبم الفنون بالقاهرة، كما درست نظريات الموسيقى الشرقية والغناء والعود بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان.

وانضمت إلى كثير من الورش المسرحية، وكتبت وأخرجت وصممت رقصات أكثر عروض كثيرة للرقص والمسرح.

أول عرض من كتابتها وتصميم الحركة وأداء الرقص لها كان “زي كل يوم" والذي

كان من إنتاج مسرح الشباب في عام 1999.

وشاركت كمخرجة وكممثلة في كثير من المهرجانات والورش الهامة في مصر وفي العالم العربي وأوروبا وآسيا، كما تولت عضوية لجان اختيار عروض ولجان تحكيم في عدة مهرجانات ومنصات مسرحية وراقصة، ونالت تكريمات متنوعة منذ بدايتها وحتى الآن من خارج مصر ومن الداخل.

كما قامت ريم حجاب بإعداد وقيادة ورش عمل وبرامج للرقص والمسرح للطلاب في سياقات مختلفة وقامت ريم أيضا ببناء وقيادة مناهج للمسرح والرقص في سياقات مختلفة.

أحمد فهمي يشكر الجمهور

توجه أحمد فهمي بالشكر للجمهور بعد العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”، حيث نشر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة مرسومة له في شخصية السفاح.

وأضاف: “أشكركم على رد الفعل وأتمنى الحلقات الجاية تبقى عند مستوى التوقعات”.

وتصدر مسلسل “سفاح الجيزة” قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وذلك بعد وقت قصير من عرضه على المنصة.

المخرج هادي الباجوري

واحتفى المخرج هادي الباجوري بتصدر أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل سفاح الجيزة قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة “شاهد” بعد ساعات من طرحه على المنصة.

وكتب هادي الباجوري عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: “في أول ٢٤ ساعة مسلسل سفاح الجيزة الأكثر مشاهدة في مصر والخليج وكتير من دول العالم”.

باسم سمرة

يجسد باسم سمرة في مسلسل "سفاح الجيزة" شخصية حازم، وهو ضابط الشرطة المسئول عن التحقيق والبحث عن المفاتيح لكشف كافة الخيوط والأدلة التي تقوده لجرائم سفاح الجيزة، والذي جسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

وكانت بدايته مع تتبع ركين سعد (زينة) بعد خروجها من أحد الفنادق وهي تحمل حقيبة سفر في ظل اختفاء صديقة لها وتضع الحقيبة في سيارة برفقة رجل غريب لم تكشف كاميرات المراقبة ملامحه.