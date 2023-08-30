داليا شوقي تروج لأحدث حلقات مسلسل سفاح الجيزة

مسلسل سفاح الجيزة ، روجت الفنانة الشابة داليا شوقي لأحدث حلقات مسلسل سفاح الجيزة عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام بصورة تجمعها بأحمد فهمي ونجوم المسلسل من الكواليس.

وكتبت داليا “ مع الحبايب #سفاح_الجيزة الحلقتين الجداد قربوا! يوم الخميس منتصف الليل حصريًّا على #شاهد”.

أحمد فهمي وصلاح عبد الله

نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بالفنان صلاح عبد الله من كواليس مسلسل سفاح الجيزة، حيث نشر أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة مع فريق عمل المسلسل وبجواره صلاح عبد الله.

وكتب أحمد “مش قلت لك بعتبرك أخويا الكبير يا حج. #سفاح_الجيزة كل خميس ١٢ ص”، في إشارة إلى حديث دار بين الشخصيات التي يؤديها الاثنين في أحداث المسلسل.

من هو الشخص المجهول؟

انتهت الحلقة ٢ من مسلسل سفاح الجيزة بمفاجأة حيث استلم السفاح رسالة نصية من شخص مجهول يخبره أنه “عارف كل حاجة”.

وحاول الجمهور توقع هوية هذا الشخص الذي يهدد السفاح، وشجعت ركين سعد التي تجسد شخصية زينة في المسلسل على التوقع من خلال حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث علقت أن من يكتب إجابة صحيحة سيحصل على بوستر المسلسل بتوقيع الأبطال.

وتوقع معظم المعلقين أن تكون سلمى زوجته وشقيقة زينة هي من كشفت هويته حينما وجدت بطاقات هوية متعددة، وتوقع البعض أن يكون الرجل المسئول عن الحسابات في المصنع، وراح البعض لتوقع أن تكون فتاة من فتيات المصنع هي من تهدده.

بينما توقع البعض أن تكون هالة صديقة زينة هي من تهدد جابر.

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤

ويعتبر مسلسل سفاح الجيزة من أبرز الأعمال التي يتابعها عدد كبير من المشاهدين حاليا.

ويبحث المتابعون عن مواعيد عرض المسلسل خاصة موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ باعتبارها ستكشف المزيد من غموض السفاح وحياته.

تفاصيل موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤

وفيما يتعلق ب موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ فإنها سيتم عرضها يوم الجمعة القادم الموافق ١ سبتمبر وفيما يخص موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ بتوقيت القاهرة سيكون في تمام الثانية عشرة صباحًا وموعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ بتوقيت القاهرة سيكون هو نفسه.

Advertisements

ضحية جديدة للسفاح

ولقد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سفاح الجيزة إقدام السفاح على قتل ضحية جديدة، وهذه الضحية هي الفنانة ميمي جمال.

وجسدت ميمي جمال شخصية عمة السفاح التي يقتلها في الحلقة الثانية من مسلسل السفاح لتكون الضحية رقم ٢ في سجل جرائمه العديدة، ويقتلها بعدما طالبت والدة السفاح بحقها في منزل شقيقها.

أحمد فهمي يشكر الجمهور

توجه أحمد فهمي بالشكر للجمهور بعد العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”، حيث نشر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة مرسومة له في شخصية السفاح.

وأضاف: “أشكركم على رد الفعل وأتمنى الحلقات الجاية تبقى عند مستوى التوقعات”.

وتصدر مسلسل “سفاح الجيزة” قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وذلك بعد وقت قصير من عرضه على المنصة.