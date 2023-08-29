الأربعاء 30 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

أحمد فهمي وصلاح عبد الله من كواليس مسلسل سفاح الجيزة

كواليس مسلسل سفاح
كواليس مسلسل سفاح الجيزة، فيتو

مسلسل سفاح الجيزة ، نشر الفنان أحمد فهمي صورة تجمعه بالفنان صلاح عبد الله من كواليس مسلسل سفاح الجيزة، حيث نشر أحمد عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور إنستجرام صورة مع فريق عمل المسلسل وبجواره صلاح عبد الله.

وكتب أحمد: “مش قولتلك بعتبرك اخويا الكبير ياحج. #سفاح_الجيزة كل خميس ١٢ ص”، في إشارة إلى حديث دار بين الشخصيات التي يؤديها الاثنان في أحداث المسلسل.

من هو الشخص المجهول؟

انتهت الحلقة ٢ من مسلسل سفاح الجيزة بمفاجأة حيث استلم السفاح رسالة نصية من شخص مجهول يخبره أنه “عارف كل حاجة”.

 

وحاول الجمهور توقع هوية هذا الشخص الذي يهدد السفاح، وشجعت ركين سعد التي تجسد شخصية زينة في المسلسل على التوقع من خلال حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، حيث علقت أن من يكتب إجابة صحيحة سيحصل على بوستر المسلسل بتوقيع الأبطال.

 

وتوقع معظم المعلقين أن تكون سلمى زوجته وشقيقة زينة هي من كشفت هويته حينما وجدت بطاقات هوية متعددة، وتوقع البعض أن يكون الرجل المسئول عن الحسابات في المصنع، وراح البعض لتوقع أن تكون فتاة من فتيات المصنع هي من تهدده.

 

بينما توقع البعض أن تكون هالة صديقة زينة هي من تهدد جابر.

 

موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ 

ويعتبر مسلسل سفاح الجيزة من أبرز الأعمال التي يتابعها عدد كبير من المشاهدين حاليا.

 

ويبحث المتابعون عن مواعيد عرض المسلسل خاصة موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ باعتبارها ستكشف المزيد من غموض السفاح وحياته.

 

تفاصيل موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ 

وفيما يتعلق ب موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ فإنها سيتم عرضها يوم الجمعة القادم الموافق ١ سبتمبر وفيما يخص موعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ بتوقيت القاهرة سيكون في تمام الثانية عشرة صباحا وموعد عرض مسلسل سفاح الجيزة الحلقة ٤ بتوقيت القاهرة سيكون هو نفسه. 

 

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ضحية جديدة للسفاح

ولقد شهدت الحلقة الثانية من مسلسل سفاح الجيزة إقدام السفاح على قتل ضحية جديدة، وهذه الضحية هي الفنانة ميمي جمال.

 

وجسدت ميمي جمال شخصية عمة السفاح التي يقتلها في الحلقة الثانية من مسلسل السفاح لتكون الضحية رقم ٢ في سجل جرائمه العديدة، ويقتلها بعدما طالبت والدة السفاح بحقها في منزل شقيقها.

 

أحمد فهمي يشكر الجمهور

توجه أحمد فهمي بالشكر للجمهور بعد العديد من ردود الأفعال الإيجابية على مسلسله الجديد “سفاح الجيزة”، حيث نشر على حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور “إنستجرام”، صورة مرسومة له في شخصية السفاح.

وأضاف: “أشكركم على رد الفعل وأتمنى الحلقات الجاية تبقى عند مستوى التوقعات”.

وتصدر مسلسل “سفاح الجيزة” قائمة الأكثر مشاهدة على منصة شاهد في مصر، وذلك بعد وقت قصير من عرضه على المنصة.

 

المخرج هادي الباجوري

واحتفى المخرج هادي الباجوري بتصدر أحدث أعماله الفنية، وهو مسلسل سفاح الجيزة قائمة الأكثر مشاهدة في مصر على منصة “شاهد” بعد ساعات من طرحه على المنصة.

 

وكتب هادي الباجوري عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستجرام”: “في أول ٢٤ ساعة مسلسل سفاح الجيزة الأكثر مشاهدة في مصر والخليج وكتير من دول العالم”.

 

باسم سمرة  

 يجسد باسم سمرة في مسلسل "سفاح الجيزة" شخصية حازم، وهو ضابط الشرطة المسئول عن التحقيق والبحث عن المفاتيح لكشف كافة الخيوط والأدلة التي تقوده لجرائم سفاح الجيزة، والذي جسد شخصيته الفنان أحمد فهمي.

 

وكانت بدايته مع تتبع ركين سعد (زينة) بعد خروجها من أحد الفنادق وهي تحمل حقيبة سفر في ظل اختفاء صديقة لها وتضع الحقيبة في سيارة برفقة رجل غريب لم تكشف كاميرات المراقبة ملامحه. 

 

وكان باسم سمرة قد قال في بيان صحفي:"  "شدّني إلى العمل عدة عوامل أبرزها الدور المختلف الذي لم يسبق لي تقديمه في أعمالي السابقة، والمخرج هادي الباجوري الذي كنت أنتظر فرصة للعمل معه، فضلًا عن وجود الزميل أحمد فهمي الذي جمعتني معه ورشات العمل التحضيرية قبل التصوير، واعتبره ممثلًا مميزًا وشخصًا رائعًا".

تفاصيل أيام عرض مسلسل سفاح الجيزة

وفيما يتعلق بأيام عرض مسلسل سفاح الجيزة فإن مسلسل سفاح الجيزة يتم عرضه كل يوم جمعة ويتم عرض حلقتين أسبوعيًّا.

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