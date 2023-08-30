الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

طرح الموسم الأول من مسلسل LOKI بجودة 4K يوم 26 سبتمبر

Loki، فيتو
Loki، فيتو

Loki، اعلنت استديوهات مارفل، طرح الموسم الأول من مسلسلها الشهير LOKI، بجودة 4K UHD، يوم 26 سبتمبر المقبل، على جميع مواقع الإنترنت،وVOD (الفيديو حسب الطلب)، وذلك قبل اسابيع من عرض أولى حلقات الموسم الثاني من المسلسل.

Image

ميزانية الموسم الثاني لمسلسل Loki

،كشفت تقارير صحفية، أن ميزانية الموسم الثاني من مسلسل Loki، هي الأقل ميزانية في جميع أعمال عالم مارفل للأبطال الخارقيين، سواء في السينما أو التلفزيون.

وبلغت ميزانية الموسم الثاني من مسلسل مارفل، 141,3 مليون دولار فقط، وهو مما يجعله صاحب أقل ميزانية في تاريخ جميع أعمال عالم مارڤل.

Advertisements

وكشف تقرير صحفي لمجلة Forbes، أن بسبب ميزانية الموسم الثاني الضئيلة، لم يتم تغيير أي مشهد بالسيناريو، ولم تُقام عمليات إعادة تصوير للموسم، - مقارنة بمسلسل SecretInvasion الذي كلف أستديوهات مارڤل 62 مليون دولار، زوائد بسبب عمليات إعادة تصوير استمرت لمدة ٤ شهور.

 

ويعد الموسم الأول من "لوكي" أكثر مسلسلات مارفل مشاهدةً على ديزني+، ويأتي الموسم الثاني حاملًا معه العديد من الأحداث المثيرة حيث ينطلق لوكي، البطل الضال المُلقب بـ “سيد الأذى" في مجموعة جديدة من المغامرات الملحمية مع "سلطة تباين الوقت".

 

"لوكي" يتحول لشخصية ثنائية الجنس في الموسم الثاني 

كشف الممثل توم هيدلستون، أنه سيظهر في الموسم الثاني من مسلسل مارفل LOKI، كشخصية ثنائية الجنس، وهو ما يظهر جزء جديد من شخصية البطل الخارق.

وأوضح توم في تصريحات صحفية، أنه شئ مهم للغاية بالنسبة له، وانه مفيدا جدا للمشاهدين، بأن يعلموا أكثر عن هذا الشئ.

 

شخصية Kang تظهر في مسلسل loki

كشفت تقارير فنية، عن مشاركة الممثل جوناثان ميجورز، في الموسم الثاني من مسلسل مارفل الشهير Loki.

وأوضحت التقارير، أن الممثل الأسمر سيظهر بشخصية Kang، خلال ثلاثة حلقات، من أصل ٦، وهم عدد حلقات الموسم الثاني من مسلسل Loki.

وبدأ تصوير الموسم الثاني من مسلسل مارفل Loki، في شهر يونيو ٢٠٢٢، في العاصمة البريطانية لندن، علي أن يعرض المسلسل خلال صيف ٢٠٢٣، حصريا علي منصة ديزني بلس.

 ويشهد الموسم الثانى من مسلسل Loki، عودة الممثل توم هيدلستون، كما تستعيد صوفيا دي مارتينو دورها كسيلفي.

 

أبطال مسلسل loki

ويشارك في بطولة مسلسل Loki، كلا من أوين ويلسون، وجوجو مباثا-رو، وصوفيا دي مارتينو، وونمي موساكو، وريتشارد إي جرانت، وغوغو مباثا رو، ويونومي موساكو، ويوجين كورديرو، ورافائيل كاسال، وتارا سترونج، وكيت ديكي، وليز كار، ونيل إليس، وجوناثان ماجورز، وكي هوي كوان، وأوين ويلسون. 

ويقوم بإخراج الحلقات كل من جاستن بنسون وآرون مورهيد ودان ديليو وكسرا فاراهاني، أما الكاتب الرئيسي فهو إريك مارتن.

 ويعمل كل من كيفن فيجي وستيفن بروسارد ولويس دي إسبوزيتو وفيكتوريا ألونسو وبراد ويندرباوم وكيفن آر رايت وتوم هيدلستون وجوستين بنسون وآرون مورهيد وإريك مارتن ومايكل والدرون كمنتجين رئيسيين، أما تريفور واترسون فيعمل كمنتج تنفيذي مساعد.

 

مسلسل مارفل Loki

مسلسل Loki، من إخراج كيت هيرون، التي قامت بـ إخراج الموسم الأول، كما أنها تشارك كمنتجة أيضا خلال الموسم الثاني، فيما يشاركها في إخراج الحلقات الستة للموسم الثاني، كلا من جاستن، وبنسون وآرون مورهيد، فيما تولي كتابة الموسم الثاني للعمل، الكاتب مايكل والدرون.

ويدور مسلسل Loki، حول استئناف البطل لوكي، دوره كإله الشر في سلسلة مارفل، ولكن هذه المرة بطريقة جديدة، حيث يستخدم لـ خدمة مصالح جهة جديدة، وذلك بعد انتهاء دوره في سلسلة أفلام  Avengers.

الكشف عن أعضاء فريق الـ Illuminati الجديد ضمن عالم مارفل

مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

TORI AND LOKITA تصوير الجزء الثاني LOKI عرض فيلم TORI AND LOKITA في كان الموسم الاول من LOKI مسلسل Loki

مواد متعلقة

تفاصيل جديدة عن مشروع مارفل Young Avengers

الموسم الثاني لمسلسل Loki هو الأقل ميزانية في تاريخ مارڤل

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء توضح خطوات نقل ملكية العدادات

سعر الذهب اليوم الأربعاء، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية (رابط مباشر)

فرصة الأهلي والزمالك، استبعاد إثيوبيا وجيبوتي من الدول المستضيفة للمباريات الأفريقية

التلفزيون الرسمي في الجابون يعلن وضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية

علياء بسيوني تثير الجدل على السوشيال ميديا، والنشطاء: فيه حد يتجوز أحمد سعد

حساب مزيف لعبلة كامل يثير الجدل بشأن رسالتها الصادمة لـ محمد صلاح

مفاجأة، محمد الشناوي يفضل التواجد مع منتخب مصر في مباراة إثيوبيا

Advertisements

منوعات

المزيد

رئيس دولة يطالب بزيادة راتبه بأثر رجعي

رئيس وزراء اليابان يتناول وجبة سمك من مياه فوكوشيما لإثبات خلوها من الإشعاع (فيديو)

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار في مصر بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

توقعات بارتفاع أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة لهذه الأسباب

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

المزيد

انفوجراف

الأعراض والأسباب.. ما تريد معرفته عن نقص الكالسيوم في الجسم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حلق اللحية في المنام وعلاقته بالمال الكثير وصلاح الأحوال

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

المزيد
الجريدة الرسمية