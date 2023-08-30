كل ما تريد معرفته عن مسلسل حدث بالفعل

مسلسل حدث بالفعل، ينتظر محبو المسلسلات عملا فنيا جديدا يجمع نخبة من ألمع نجوم الفن وهو مسلسل حدث بالفعل والذي من المقرر عرضه قريبًا وبالتحديد في سبتمبر المقبل.

تفاصيل مسلسل حدث بالفعل

يتكون مسلسل حدث بالفعل من حلقات منفصلة كل حكاية تتكون من ثلاث حلقات، وتدور أحداثه في إطار تشويقي حول الأمراض النفسية، وكيفية تأثيرها على حياة مصابيها، وعلى حياة المقربين منهم، كيف ممكن أن يكون أقرب الناس إليك مريضًا ومجرمًا دون علمك، والمسلسل مكون من حكايات وهي حكاية ريش أبيض وحكاية تحت الحزام وحكاية قرض شخصي وحكاية لو بعد حين.

Advertisements

موعد عرض مسلسل حدث بالفعل

ومن المقرر بدء عرض مسلسل حدث بالفعل وحكاياته يوم ١٣ سبتمبر المقبل، والمسلسل من بطولة نخبة من النجوم على رأسهم ماجد المصري وغادة عبدالرازق وسينتيا خليفة ورنا رئيس وأحمد عبدالله محمود وبسنت حاتم.

حكاية تحت الحزام

ستكون حكاية تحت الحزام أولى الحكايات التي سيتم عرضها من مسلسل حدث بالفعل وهي من بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، والمقرر بدء عرضها يوم 13 سبتمبر، وأيضا يشارك في بطولتها الفنانة سلمى أبو ضيف، خالد أنور، وآخرين، ومن إخراج هشام الرشيدي، وتأليف فادي النجار.

وكانت الفنانة غادة عبد الرازق قد نشرت مؤخرًا برومو حكاية تحت الحزام، ولقد سيطر عليه أجواء الإثارة والغموض، وتقدم غادة شخصية تدعى عاليا وهي والدة الفنان خالد أنور، وتختطف عروسه ليلة زفافهما.

وكان المخرج هشام الرشيدي قد كشف في تصريحات صحفية أن تحضير هذه السلسلة تطلبت مقابلة بعدد من الأطباء النفسيين فضلًا عن مقابلة بعض الحالات الحقيقية التي تعاني من أمراض نفسية مشابهة لتلك التي سيتم عرضها في المسلسل، أي أن المسلسل قائم على أسس علمية وتوعوية، حيث يستهدف صناعه توعية الجمهور بخطورة الأمراض النفسية وبالتالي فإن أحداث المسلسل مأخوذة عن أحداث حقيقية قائمة على حوادث حدثت بالفعل في الوطن العربي، وتندرج جميعها تحت غطاء المرض النفسي.

وأشار الرشيدي في تصريحات صحفية أن قصة تحت الحزام التي شكلت تحديا بالنسبة له لأن هوية الفاعل تكون مكشوفة منذ البداية ولكن الماهد سيظل معها طوال الرحلة لنتعرف كيف ستخرج من فعلتها تلك، وكل حكاية تكون بمثابة فيلم منفصل.