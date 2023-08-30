الأربعاء 30 أغسطس 2023
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محافظات

وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية تستقبل نقيب المهن الرياضية في المحافظة

الدكتورة منى عثمان
الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،فيتو

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم بديوان عام مديرية الشباب والرياضة، الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية فرع محافظة الدقهلية، ومديح حماد مدير عام المنشآت الرياضية، وعضو نقابة المهن الرياضية.

 

وتناول اللقاء حديث الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية فرع الدقهلية، حول ما تقوم به نقابة المهن الرياضية من خدمات ودورات تدريبية للاعضاء بنقابة المهن الرياضية، وكذلك كل من يعمل فى مجال الشباب والرياضة على مستوى محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى التعليم، والتدريب، والإدارة فى المجالات الرياضية، كما بحث مع الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة التأكيد على الاشتراك في عضوية النقابة لأى مدرب يقوم بالتدريب فى الهيئات الشبابية والرياضية قبل التدريب على مستوى المحافظة.

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وفى نفس السياق استعرض نقيب المهن الرياضية بالدقهلية، أهداف النقابة نحو الارتقاء بالمستوى العلمى والمهنى للأعضاء، وتعبئة طاقات أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم فى خدمة المجتمع، والنهوض بمهنة التدريب وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمى والمحافظة على تقاليدها، والمساهمة العلمية والعملية فيما قد يتطلبه رسم وتخطيط السياسة العامة القومية للتربية الرياضية والرياضة، بالإضافة إلى العمل على تنمية ونشر البحوث المهنية وتشجيع التأليف والترجمة فى مجالات المهنة وربط موضوعاتها بالأهداف الاجتماعية والتربية القومية..

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية،  خلال اللقاء مع الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية فرع الدقهلية، لابد أن نشير إلى دور النقابة جنبا إلى جنب مع وزارة الشباب والرياضة لمساعدة الرياضيين من كل مجال، وتأدية الدور المهني وتكون مرآة وتقوم بدورها الأساسي للإنسان الرياضي، وكيفية إحتواء وحل مشكلات الرياضيين، ودعمها الكامل للنقابة لكى تقوم بالدور المنوط بها، وسوف تشهد المرحلة القادمة تعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ونقابة المهن الرياضية فرع الدقهلية.

وفى نهاية اللقاء قدم الكابتن رياض فرج نقيب المهن الرياضية بالدقهلية، ومديح حماد مدير عام المنشآت الرياضية، الشكر والتقدير للدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، على دعمها الكامل للنقابة وجهودها في تطوير منظومة العمل الشبابي على مستوى محافظة الدقهلية.

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