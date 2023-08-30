فوائد البصل، يساعد في علاج بحة الصوت ونزلات البرد والأنفلونزا

فوائد البصل، البصل من الخضروات الشهيرة التي لها مذاق قوي ورائحة نفاذة، وهو يستخدم عادة فى معظم أنواع الطعام، ويعشقه المصريون حيث يقدم بجانب الأكلات كنوع من المقبلات أو كبديل للسلطة.

وفوائد البصل عديدة، لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة، وكان يستخدم فى الطب القديم، ويدخل فى صناعة الأدوية، وينصح به الخبراء.

القيمة الغذائية الموجودة في البصل

ويقول الدكتور محمد حلمي استشاري التغذية العلاجية، إن البصل من الخضروات المهمة لصحة الجسم لأنه مضاد حيوي طبيعي يقوي مناعة من الدرجة الأولى حيث يساعد الجسم فى محاربة جميع الأمراض، ويحتوي على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم وفيتامين سي وفيتامين ب والألياف ومضادات الأكسدة والبروتينات والماغنسيوم.

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فوائد البصل

وأضاف حلمي، أن للبصل فوائد عظيمة تدفعنا لتناوله يوميا، للحفاظ على الصحة، وفى ظل انتشار الفيروسات التنفسية فى وقتنا الحالى، يجب الإكثار من تناول البصل حفاظا على الصحة، ومن فوائد البصل:-

يعزز صحة الجهاز الهضمي لأنه غني بالألياف، ويعزز إنتاج وعمل البكتيريا النافعة في الأمعاء.

يعمل على تحسين صحة الشعر والبشرة لغناه بفيتامينات k،c،A الذي يحمي من التصبغ وتأثير أشعة الشمس الضارة، وتحفيز إنتاج الكولاجين الطبيعي.

يعزز صحة القلب، ويحمي من السكتات الدماغية والأزمات القلبية.

يقلل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم ويرفع نسبة الكوليسترول النافع.

يحمي من السرطان لأنه مضاد أكسدة قوي جدا يحارب الشوارد الحرة خاصة سرطان القولون والمستقيم.

يساعد فى السيطرة على نسبة السكر في الدم "أنسولين طبيعي"، كما يحفز الجسم على إفراز الأنسولين.

يحمى من الإصابة بمرض السكري.

يعزز صحة العظام، ويحمي من الهشاشة لأنه غني بالكالسيوم.

يساعد فى علاج بحة الصوت.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على فيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج السعال والزكام.

يعزز من القدرة الجنسية لدى الرجال.

يساعد فى تقوية الجهاز العصبى.

شروط تناول البصل للإستفادة منه

وأوضح الدكتور محمد حلمي، أنه للإستفادة من البصل وقيمته الغذائية العالية، يجب تناوله طازجا وغير مطهى لأن الطهى يفقده القيمة الغذائية الموجودة به حيث يقدم مع القليل من الخل، ويمكن تحضيره مع السلطة الخضراء، وأيضا يمكن تقديمه بمفرده وعلى حالته أو إضافة عصير الليمون له.