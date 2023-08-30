فوائد الخروب، ينقي الدم ومهم لصحة الحوامل وينقص الوزن

فوائد الخروب، الخروب من الأعشاب المهمة التى لها نكهة مميزة ومذاق مميز ويقدم كعصير يركب الجسم خاصة فى فصل الصيف وله عشاق كثيرون.

وفوائد الخروب، عديدة حيث يدخل فى صناعة بعض الأدوية، وكان يستخدم فى الطب القديم، وله قيمة غذائية عالية.

عناصر غذائية مهمة موجودة في الخروب

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائى التغذية العلاجية، إن الخروب من الفصيلة البقولية حيث يستخرج من شركة دائمة الخضرة، وله قيمة غذائية عالية لأنه يحتوى على فيتامين هو فيتامين د2، والبروتينات والكربوهيدرات والألياف والنحاس والبوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم والمنجنيز والعديد من مضادات الأكسدة المهمة للجسم.

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فوائد الخروب، فيتو

فوائد الخروب لصحة الكبار والصغار

وأضاف السيد، أن الخروب فوائد علاجية عديدة تجعلنا نتناول عصيره بإستمرار، ومن فوائد الخروب:-

مشروب مرطب ومهم فى فصل الصيف لأنه يساعد الجسم على مقاومة حرارة الطقس.

يساعد فى علاج الإسهال لدى الكبار والصغار.

يعمل على تخفيف القيء عند الإصابة به.

يحمى من السرطان لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة التي تمنع تكوين الخلايا السرطانية بالجسم.

يساعد فى إنقاص الوزن الزائد لاحتوائه على الألياف المشبعة، كما أنه يستطيع إذابة الدهون بالجسم وإخراجها مع البراز وبالتالى يساعد فى إنقاص الوزن ولكن فى حالة شربه بدون سكر.

الخروب مفيد لمن يعانون الآلام الروماتيزمية، وكذلك ارتفاع درجة حرارة الجسم.

مشروب الخروب، يعمل على تنقية الدم من أي ملوثات، ويزيل السموم من الجسم.

مهم لصحة الحوامل لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة ما يساعد فى تقوية مناعة المرأة الحامل ونمو الجنين بشكل صحى.

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية المهمة.

يعزز صحة الجهاز التنفسي ويساعد فى علاج السعال ويخفف من حدة أعراض الربو والحساسية.

ينظم حركة الجهاز الهضمي ويمنع الإمساك وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف.

ينشط الدورة الدموية بالجسم وبالتالى يجعل أجهزة الحسن تعمل بأعلى كفاءة.

يساعد فى تحسين المزاج وتهدئة الأعصاب والاسترخاء.

يحمى من هشاشة العظام لاحتوائه على نسبة عالية من الكالسيوم.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لاحتوائه على البوتاسيوم.

يقلل فرص الإصابة بالجلطات.

يساعد فى ضبط مستوى الضغط بالدم.

يساعد في علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على نسبة عالية على مضادات الأكسدة والفيتامينات المهم.

مسكن قوى ومضاد للجراثيم والالتهابات بالجسم وكذلك للحساسية.

يعزز صحة البشرة ويحافظ على جمالها ونضارتها.