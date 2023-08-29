الأربعاء 30 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

فوائد البقدونس، يعزز صحة الجهاز العصبي والكبد ولكنه خطر على الحوامل

فوائد البقدونس، فيتو
فوائد البقدونس، فيتو

فوائد البقدونس، البقدونس من الخضراوات الخضراء الوقاية التى لها نكهة مميزة، وعادة تستخدم فى الطهى وفى عمل أنواع السلطة المختلفة.

وفوائد البقدونس، عديدة فهو منجم للعناصر الغذائية المهمة التى يحتاجها الجسم، وكان يستخدم فى الطب البديل، وينصح به الأطباء.

القيمة الغذائية الموجودة في البقدونس 

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البقدونس من الخضروات المهمة التى لها قيمة غذائية عالية، وفوائد علاجية عظيمة، وذلك لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد والمنجنيز والكالسيوم والبوتاسيوم والفولات والزنك والكلوروفيل وفيتامينات أ وسي وه وك وب، ويجب تناوله على حالته أو مغلى.

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فوائد البقدونس، فيتو 

فوائد البقدونس 

وأضافت منى، أن من فوائد البقدونس:-

  • يساعد فى الوقاية من أمراض الشيخوخة.
  • يحسن من الرؤية الليلية ويعزز النظر ويحسن من صحة الجلد.
  • يساعد فى ترميم الخلايا بالجسم وإنتاجها.
  • يفتت حصوات الكلى ويدر البول ويساعد فى علاج التهابات المثانة.
  • يساعد فى مقاومة الجذور الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية وبالتالى تقلل فرص الإصابة بالأمراض السرطانية.
  • يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالى يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.
  • يخفض مستوى الضغط بالدم.
  • يخفض مستوى السكر بالدم وكان يستخدم كعلاج لمرضى السكر.
  • يقضى على رائحة الفم الكريهة لاحتوائه على الكلوروفيل الذى يقضى على البكتيريا المسببة لهذه الرائحة الكريهة.
  • يعزز من صحة الكبد ويحفز من إنتاج العصارة الصفراوية التى تساعد فى هضم الدهون وطردها خارج الجسم وأيضا تسهل من عملية الهضم.
  • ينظم عملية الهضم وينظف القولون ويطرد السموم من الجسم.
  • يساعد فى علاج عسر الهضم ويمنع الإصابة بالإمساك.
  • يقوى العظام والمفاصل لاحتوائه على الكالسيوم.
  • يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة وفيتامين سي.
  • يساعد فى علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وفيتامين سي الذى يحفز الجسم على امتصاص الحديد.
  • يساعد فى تعزيز صحة البشرة ويحافظ على شبابها ويمنع ظهور حب الشباب.
  • يعزز من صحة الشعر لأنه يمد الجسم بالعناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الشعر.
  • يساعد على موازنة لزوجة الدم وبالتالى يقلل فرص الإصابة بالجلطات.
  • يعزز من صحة العضلات ونموها وبنائها.
  • يعزز من صحة الجهاز العصبى.
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مخاطر البقدونس على الحوامل

وحذرت الدكتورة منى أيمن من تقديم البقدونس للحوامل لأنه يعجل بحدوث الطلق المبكر وكذلك المرضعات لأنه يؤثر على إدرار حليب الأم.

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