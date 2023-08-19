فوائد البصل الأحمر، يحمي القلب من الجلطات

فوائد البصل الأحمر عديدة للصحة، وترجع فوائد البصل الأحمر إلى ما يحتوي عليه من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة قوية، يحتاجها الجسم، لعمل مختلف الأجهزة من ناحية، ولحمايته من العديد من الأمراض من جهة أخرى.

فوائد البصل الأحمر

فوائد البصل الأحمر

وأكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية، أن فوائد البصل الأحمر للصحة، لابد من الاستفادة منها، فهو يقدم للجسم العديد من الفوائد الصحية، التي تستعرضها في السطور التالية.

جيد لصحة القلب

من فوائد البصل الأحمر، أنه يقي من أمراض القلب ويثبط تكوّن الجلطات، كما يمكنه أن يساعد في الحفاظ على تدفق الدم وتقليل التهاب الأوعية الدموية.

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غني بمضادات أكسدة قوية

من فوائد البصل الأحمر، أنه مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة، التي تساعد على حماية الجسم من أضرار الجذور الحرة، والتي تعد جزيئات غير مستقرة، يمكن أن تدمر الخلايا، وتؤدي إلى الالتهابات والمرض.

البصل الأحمر غني بالكيرسيتي، وأحد مضادات الأكسدة القوية التي تكسبه فائدته في حماية الجسم من الجذور الحرة.

كذلك يحتوي على فيتامين C، وهو مضاد أكسدة آخر له العديد من الفوائد الصحية، بما في ذلك مكافحة الالتهابات وتقوية جهاز المناعة.

لمرضى السكري

إذا كنت مصابًا بداء السكري، فيجب عليك تناول البصل الأحمر النيء حيث يساعد على زيادة مستويات الأنسولين.

يمنع السرطان

يحتوي البصل الأحمر على مستويات عالية من الكيرسيتين، وهو نوع من الفلافونويد ثبت أن له خصائص مضادة للسرطان. يعمل كيرسيتين بطرق مختلفة بما في ذلك تحييد الجذور الحرة الضارة التي يمكن أن تسبب تلفًا للخلايا، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالسرطان.

يمنع الكيرسيتين أيضًا السرطان عن طريق التسبب في موت الخلايا وتثبيط نموها، وبشكل خاص سرطان البروستاتا، وسرطان المبيض والقولون والثدي والدم والمثانة والرئة.

يعالج التهاب الحلق

من فوائد البصل الأحمر، التي قد يستغربها الكثيرين، أن الغرغرة بعصير البصل الأحمر تساعد في تخفيف الشعور المزعج المصاحب لالتهاب الحلق، كما أن مضادات الأكسدة والفيتامينات الموجودة في البصل الأحمر تمنع الإصابة بنزلات البرد والتهاب الحلق.

يقوي المناعة

من فوائد البصل الأحمر، أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة التي تعزز المناعة، لأنه يحتوي على فيتامينات A وC بالإضافة إلى مركبات الكيرسيتين والكبريت، التي تعمل معًا لتحسين قدرة الجسم على محاربة العدوى، كما أنه يزيد من احتمالية تعافي الجسم بسرعة وفعالية عند حدوثها.

يخفض نسبة الكوليسترول في الدم

مركبات الفلافونويد - نفس المركبات التي تعطي البصل لونه اللافت للنظر - تقلل من البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول "الضار" لدى الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب.

البصل الأحمر للصحة

يساعد في علاج الإمساك

البصل الأحمر غني بالألياف، مما يجعله يساعد الجهاز الهضمي على العمل بكفاءة، وينظم حركة الأمعاء، وبالتالي يمكنه علاج الإمساك.