الأربعاء 30 أغسطس 2023
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حوادث

التحقيقات تكشف سبب مشاجرة بين 3 أشخاص انفجرت عين أحدهم في الزيتون

مشاجرة،فيتو
مشاجرة،فيتو

كشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل ملابسات نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة الزيتون، وإصابة شاب فيها.

وأفادت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بسبب وجود خلافات مالية على بيع وشراء سيارة من الطرف الأول إلى الطرف الثاني، وتطورت الخلافات إلى مشاجرة وتراشق بالأيدي وبالحجارة. 


و أضافت التحقيقات، إلى أن الطرف الثاني شقيقان تعديا على المصاب، وأصاباه بانفجار في العين اليسرى، وتم نقله إلى المستشفى.


وكانت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الزيتون، تلقت بلاغا من أحد المستشفيات بوصول شاب في العقد الثالث من العمر مصاب بانفجار في عينه اليسري في مشاجرة بينه وبين آخرين بدائرة قسم.

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين طرف أول مصاب بانفجار في عينه اليسرى وطرف ثان شقيقين نتيجة خلافات مالية فيما بينهما.

وتمت السيطرة على المشاجرة والقبض على طرفيها، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وتحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق المختصة التحقيقات في الحادث.

 

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النيابة العامة قسم شرطة الزيتون منطقة الزيتون موقع فيتو

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