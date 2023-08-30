الأربعاء 30 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

أسعار البقوليات اليوم الأربعاء 30-8-2023 في الدقهلية

اسعار البقوليات اليوم،
اسعار البقوليات اليوم، فيتو

أسعار البقوليات، تقدم فيتو أسعار السلع الغذائية تلبية لرغبة المواطنين بالبحث عن أسعار السلع.

 

تواصل أسعار البقوليات في محافظة الدقهلية اليوم الاربعاء استقرارها بجميع منافذ البيع ومحال العطارة على مستوى المحافظة.

 

وتنوعت الأسعار حسب الحجم في المحال التجارية على النحو الآتي:

أسعار البقوليات اليوم

- سعر الفول المدمس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 8 جنيهات.

-سعر كيلو الفول المدمس في المحلات التجارية الخاصة من 26 إلى 33 جنيها.

-سعر لتر اللبن زنة 450 بلغ سعره 32 جنيها، وزنه 900 بلغ 42 جنيها

Advertisements

 

أسعار العدس

-سعر العدس المعبأ 500 جرام بمنافذ التموين 12 جنيها.

-وسعر الكيلو بمحلات العطارة من 48 إلى 60 جنيها، في المحلات التجارية الخاصة.

أسعار البقوليات

-سعر الحمص في المحلات التجارية الخاصة، حبة صغيرة 44 جنيها.

-الحمص الحبة الكبيرة من 47 جنيها إلى 50 جنيهًا.

-سعر ذرة الفيشار 48 إلى 50 جنيها.

-سعر اللوبيا بلغ  50 إلى 60 جنيها.

-سعر الفاصوليا البيضاء من 58 جنيها إلى 68 جنيها.

أسعار المكرونة في أسواق الدقهلية

سعر المكرونة المعبأ 800 جرام، بمنافذ التموين 10.5 جنيه.

مكرونة داندى 300 جرام بسعر 7 جنيهات.

ريجاتا مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

إيطاليانو مكرونة 400 جرام بسعر 12 جنيها.

الملكة مكرونة 400 جرام بسعر 10 جنيهات.

مكرونة مصرية 500 بسعر 14 جنيها.

سعر مكرونة 350 جراما بسعر 9 جنيهات.

عواد مكرونة كيلو 22 جنيها.

الملكة مكرونة كيلو 23 جنيها.

الكيس 800 جرام بسعر 17.75 جنيه في المحلات الخاصة.
 
بينما 400 جرام تباع في المحلات التجارية بسعر 10.5 جنيه.

والكيس 350 جراما يباع بسعر 6.75 جنيه.

- سعر كيلو المكرونة ولسان العصفور والشعرية الفاخر في المحلات التجارية بلغ من 18 إلى 25 جنيها.

أسعار الجبس اليوم، 30/ 8/ 2023

صيف بأرخص الأسعار، صاحب شركة يستولي على أرصدة الحسابات البنكية للمواطنين بزعم تقديم خدمات سياحية، التحريات: استعان بموظفين لاستدراج الضحايا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسعار السلع الغذائية البقوليات اليوم اسعار البقوليات اليوم أسعار البقوليات الدقهلية اليوم المحلات التجارية منافذ التموين محافظة الدقهلية اليوم محافظة الدقهلية

مواد متعلقة

بعد الإعلان عن عدم طرحه على بطاقات التموين.. أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم

أسعار أراضي الإسكان المتوسط بالمدن الجديدة

أسعار النفط تواصل الارتفاع والسعر يصل لـ85.05 دولار للبرميل

أسعار ومواصفات سيارات بورشه كايين توربو إي هايبرد 2024 (صور)

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار منتجات 5 شركات في السوق، وقائمة بالأسعار الجديدة وموعد التطبيق

الكهرباء تكشف حقيقة ارتفاع أسعار الشرائح بالعدادات مسبقة الدفع

أخبار مصر: انقلاب عسكري بالجابون، مصري يعوض غياب صلاح بجائزة الافضل، موت مفاجئ يدمي ملك الأردن، انفراج أزمة سوزا مع الأهلي

الموسيقيين: إيقاف عمر كمال وحمو بيكا وتغريمهما 50 ألف جنيه وإحالة البحراوي للتحقيق

بعد 20 شهرا في المحاكم، رفض الدعوي القضائية ضد فيلم Yesterday

سعر جرام الذهب، آخر تحركات المؤشر العالمي للمعدن الأصفر اليوم الأربعاء 30-8-2023

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

الضرائب تلزم المكلفين بإصدار إيصالات إلكترونية بالتسجيل في برنامج تحفيز المواطنين

Advertisements

منوعات

المزيد

رحلة فضاء تجارية

إداليا في طريقه إلى فلوريدا مهددا بهبوب عواصف خطيرة، ما علاقة القمر الأزرق بالإعصار

حزن ملكي، الموت المفاجئ يدمي الملك عبد الله الثاني

بدء تطبيق التعليمات الجديدة لرفع الآذان بالمساجد في مدينة نيويورك الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم 30-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 30-8-2023

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء 30 أغسطس 2023

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، آخر تحديث بعد انخفاض أمس

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العزاء في المنام وعلاقته بوجود مشاكل كبيرة

5 أعمال صالحة تؤدى بين الفجر والشروق

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 30 - 8 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية