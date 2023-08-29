رفع الإشغالات والتعديات خلال حملات مكبرة ببولاق الدكرور (صور)

وجهت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة حملات مكبرة بشوارع حي بولاق الدكرور لرفع اشغالات وتعديات المحال والمنشأت التجارية والمقاهي على الطريق العام وتحقيق الانضباط بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجاري استكمال الحملات.

رفع تجمعات القمامة بحي جنوب الجيزة

وفي ذلك الإطار تابع اللواء أحمد راشد جهود حي جنوب الجيزة في رفع تجمعات القمامة بمناطق المجزر الآلي والمنيب وقد تمت الأعمال من خلال الدفع بمعدات وفرق النظافة التي ضمت 7 لوادر و18 سيارة قلاب حيث قامت أجهزة المحافظة برفع 1200 نقلة بواقع 4500 طن مخلفات الأمر الذي ساهم في إعادة المظهر الحضاري للمنطقة وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

Advertisements

إزالة التعديات بشارع أحمد نجم بمركز العياط

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط بإزالة التعديات والبروز بشارع أحمد نجم بمركز العياط المدرج بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 وذلك تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك كما تم متابعة أعمال فرد السن بمنطقة الجزيرة وذلك تمهيدا لعملية الرصف تحت إشراف محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط.

ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة

وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

التحفظ على المضبوطات

وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم مع التحفظ علي السيارة المضبوطة بمركز شرطة البدرشين.

جاءت الحملة في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة وضبط المخالفين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وجشع بعض التجار فى استغلال المواطنين من خلال تضليلهم وبيع منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية.