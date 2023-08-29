الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رفع الإشغالات والتعديات خلال حملات مكبرة ببولاق الدكرور (صور)

حملات مكبرة ببولاق
حملات مكبرة ببولاق الدكرور،فيتو

وجهت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة حملات مكبرة بشوارع حي بولاق الدكرور لرفع اشغالات وتعديات المحال والمنشأت التجارية والمقاهي على الطريق العام وتحقيق الانضباط بتوجيهات من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وجاري استكمال الحملات.

رفع تجمعات القمامة بحي جنوب الجيزة

وفي ذلك الإطار تابع اللواء أحمد راشد جهود حي جنوب الجيزة في رفع تجمعات القمامة بمناطق المجزر الآلي والمنيب وقد تمت الأعمال من خلال الدفع بمعدات وفرق النظافة التي ضمت 7 لوادر و18 سيارة قلاب حيث قامت أجهزة المحافظة برفع 1200 نقلة بواقع 4500 طن مخلفات الأمر الذي ساهم في إعادة المظهر الحضاري للمنطقة وفتح الطريق أمام الحركة المرورية.

Advertisements

إزالة التعديات بشارع أحمد نجم بمركز العياط

وفي ذلك الإطار قامت محافظة الجيزة من خلال مركز العياط بإزالة التعديات والبروز بشارع أحمد نجم بمركز العياط  المدرج  بالخطة الاستثمارية للعام المالي 2022/2023 وذلك تمهيدا لتركيب بلاط الانترلوك كما تم متابعة أعمال فرد السن بمنطقة الجزيرة وذلك تمهيدا لعملية الرصف تحت إشراف محمود عبد الحليم رئيس مركز ومدينة العياط.

ضبط ثلاثة أشخاص يفرغون دواجن نافقة

وفي ذلك الإطار اطلع اللواء أحمد راشد علي نتائج الحملات التي نفذتها مديرية الطب البيطري ومدينة البدرشين والأجهزة الأمنية والتي أسفرت عن ضبط ثلاثة أشخاص يقومون بتفريغ حمولة سيارة نصف نقل  بمخزن ناحية شارع اللبيني نطاق أبو صير بمركز ومدينة البدرشين وتحمل ١.٢ طن دواجن كاملة نافقة بالريش تبعث منها روائح كريهة يتم تجميعها من المزارع والأسواق وإعادة تجهيزها بالمخزن لاستخدامها وبيعها وطرحها بالأسواق مرة أخرى.

التحفظ على المضبوطات
 وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والتحفظ علي المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنهم مع  التحفظ علي السيارة المضبوطة بمركز شرطة البدرشين.

جاءت الحملة في ضوء توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتشديد الرقابة على الأسواق بالمحافظة وضبط المخالفين خاصةً فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وجشع بعض التجار فى استغلال المواطنين من خلال تضليلهم وبيع منتجات غير صالحة للاستخدام أو منتهية الصلاحية.

خبير استراتيجي: السودان مُقبل على كارثة طبيعية وإنسانية حال استمرار القتال

رونالدو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي بعد هدفيه مع النصر أمام الشباب

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد راشد محافظ الجيزة الانترلوك الجيزة السودان الطب البيطري المجزر الالي النيابة العامة حي بولاق الدكرور حي جنوب الجيزة

مواد متعلقة

بعد التجديد لـ عمرو عادل حسني، الضوابط الدستورية والقانونية لتعيين رئيس الرقابة الإدارية

خبير استراتيجي: السودان مُقبل على كارثة طبيعية وإنسانية حال استمرار القتال

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية والحسد

cred تبدأ في تسليم وحدات مشروع CLM أول مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة

الأكثر قراءة

أول تعليق من نجيب ساويرس على شراء عائلة الرئيس الأوكراني فيلا في الجونة

علياء بسيوني تعلن طلاقها من أحمد سعد

أنغام تكشف عن موقف صعب تسبب في كراهيتها لوالدها (فيديو)

علاء مبارك ينشر تغريدة ساخرة عن تعويم الجنيه: "خفة دم المصريين ملهاش حل"

عماد البناني يكشف موقفه من تقسيط غرامة كهربا

بعد الإعلان عن عدم طرحه على بطاقات التموين.. أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم

تنسيق المرحلة الثالثة 2023، قائمة بالكليات والمعاهد المتاحة لطلاب الشعبة الأدبية

حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا الأربعاء 30-8-2023 في مصر

Advertisements

منوعات

المزيد

العثور على كنز في نيوزيلندا

حبيبة فتاة مصرية حولت بكاء أطفال روسيين إلى فرحة

فطر الزومبي، كائن يقوم بتحنيط فريسته قبل التهامها

فيديو يثير الرعب في أستراليا لثعبان عملاق فوق سطح منزل

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم

انخفاض سعر اليورو في ختام التعاملات اليوم على شاشات البنك المركزي

ارتفاع سعر بيع الدينار الكويتي في البنك المركزي مساء اليوم

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي على مدار 48 ساعة

المزيد

انفوجراف

شكرا على أكبر مقلب، أسرار طلاق أحمد سعد وعلياء البسيوني (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم عضة الكلب في المنام وعلاقته بالخيانة الزوجية والحسد

تفسير حلم الرمان في المنام وعلاقته بالرزق الواسع والبركة

الإفتاء توضح حكم رفع اليدين في الدعاء عند النوازل

المزيد
الجريدة الرسمية