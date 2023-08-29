الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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سياسة

خبير استراتيجي: السودان مُقبل على كارثة طبيعية وإنسانية حال استمرار القتال

طارق فهمي، فيتو
طارق فهمي، فيتو

السودان ، قال الدكتور طارق فهمى،أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى: إن  زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني لمصر وتحديدًا مدينة العلمين الجديدة تأتي في إطار طرح القاهرة لرؤية لحل الأزمة السودانية تأكيدا لمرجعيات عملية السلام وتحقيقها من أجل إحلال السلام بالسودان وتوحيد موسسات الدولة وفقا لجهود ومبادرات دول الجوار الإقليمي ومبادرات الأطراف الدولية. 

 

رغبة الطرفين في الوصول لحل سياسي

وأكد فهمي في تصريح لفيتو، أن يخرج البرهان بعد 4 أشهر وأول زيارة تكون لمصر أكبر دولة عربية ثم سيذهب إلى السعودية وقطر والكويت وجنوب السودان وتشاد يعطي مدلولا هاما لجملة من الاعتبارات أنها تعطي إمكانية للتفاوض من خلال الحل السياسي ولا ننسى أن هذا الأمر مرتبط بخطاب حميدتي الذي أعلنه في 10 نقاط رئيسية وهي رغبة الطرفين في الوصول لحل سياسي. 

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التحول من الهدن الإنسانية للهدن السياسية 

وتابع: زيارة البرهان للقاهرة يمكن أن يبنى عليها من خلال نقل النقاش من الهدن الإنسانية إلى الهدن السياسية وان يكون هذا عن طريق دور الوسيط المصرى خاصة وأن مصر قدمت رؤية مهمة على المستوى الإقليمى والدولى لما لها من علاقات بطرفي الصراع فى السودان وهذا يمنحها القدرة على لعب دور بة مصداقية لحماية مقدرات الشعب السودانى والحفاظ على مقدراته ووحدة أراضيه. 

 

السودان مهددة بكوارث طبيعية حال استمرار الصراع 

وواصل حديثه قائلا: نحن أمام سيناريو صفر سيؤدي إلى كوارث طبيعية قد ينتج عنها تفتت السودان ومن هنا يأتي الحرص المصري على التنسيق العربي مع السعودية والولايات المتحدة الأمريكية للوصول لحل للأزمة.

 

وتوجه رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، صباح  اليوم الثلاثاء، إلى مصر، في أول زيارة خارجية له منذ اندلاع القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل الماضي.

 

ومن المقرر أن يجري البرهان مباحثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتناول تطورات الأوضاع فى السودان، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز دعمها وتطويرها، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، حسبما ورد في بيان إعلام مجلس السيادة السوداني، ويرافق البرهان في رحلته التي انطلقت من مطار بورتسودان، وزير الخارجية المكلف السفير علي الصادق، ومدير جهاز المخابرات العامة الفريق أول أحمد إبراهيم مفضل، والفريق أول ميرغني إدريس سليمان، مدير عام منظومة الصناعات الدفاعية.

 

وقالت مصادر عسكرية سودانية  إن جلسة مباحثات مغلقة ستجمع بين البرهان والرئيس السيسي في مدينة العلمين على ساحل البحر الأبيض المتوسط، سيناقشان خلالها الحرب في السودان والقضايا الثنائية.

 

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