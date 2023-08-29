الثلاثاء 29 أغسطس 2023
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أخبار مصر

رش 1500 رأس حيوان ضد الطفيليات بأوسيم

رش الحيوانات من الطفيليات
رش الحيوانات من الطفيليات بأوسيم، فيتو

أطلقت مديرية الطب البيطري بمحافظة الجيزة، قافلة علاجية إرشادية مجانية بالجهود الذاتية ناحية قرية تفتيش كفر الزيدية التابعة لمركز أوسيم، وذلك لخدمة المواطنين بالأماكن الأكثر احتياجا، وذلك بمشاركة أطباء إدارة وردان البيطرية ولجنة من أطباء مديرية الطب البيطري بالجيزة.

يأتي ذلك بناءً على تعليمات، اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء الدكتور إيهاب صابر، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتوجيه قوافل بيطرية إرشادية لخدمة المربين ومتابعة الموقف الوبائي وعلاج أمراض العقم.

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رش 1500 رأس حيوان ضد الطفيليات

 

وأسفرت جهود القافلة تحت إشراف الدكتور علاء عبد العال أحمد مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة، عن رش 1500 رأس حيوان ضد الطفيليات الخارجية، ورش عدد من الزرايب، وتجريع 300 رأس حيوان ضد الطفيليات الداخلية والديدان، وأخذ 40 عينة دم لفحص مرض البروسيلا، وإجراء فحص تناسلي عن طريق الجس المستقيمى 20 رأس ماشية، بالإضافة إلى تنظيم ندوة إرشادية عن أهمية التأمين والتحصينات الدورية على الماشية والفائدة التي تعود على المربي.

 

رفع 1300 حالة إشغال


وقد تابع اللواء أحمد راشد جهود الحملات عقب إجازة عيد الفطر المبارك والتي أسفرت عن رفع ١٣٠٠ حالة إشغال وتعدي بأحياء شمال والوراق والهرم والطالبية والعمرانية ومدينة الحوامدية ساهمت في تحقيق الانضباط بالطريق. 
حملات بقطاع حدائق الأهرام لمنع مخالفات المحال
حيث شملت الحملات رفع استاندات معروضات وحواجز حديدية وحالات إشغال من  شوارع ضياء والعريش وحسن محمد وعبد اللطيف والمريوطية وفيصل وأنور السادات بحي الطالبية وشوارع أحمد كامل وعثمان محرم والشعب بحي العمرانية وشوارع ترعة السواحل والبراجيل والغاز والمساكن بحي الوراق وشوارع الميزان والجمهورية ومنطقة مني الأمير بمدينة الحوامدية ومناطق ط، ع بقطاع حدائق الأهرام. 

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احمد راشد محافظ الجيزة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الجيزة الدكتور علاء عبد العال الدكتور إيهاب صابر الطب البيطري

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