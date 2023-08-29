الكشف الطبي على 350 مواطنا خلال قافلة طبية بمدينة دمنهور بالبحيرة (صور)

قامت وحدة السكان بالديوان عام محافظة البحيرة بالتنسيق مع إدارة القوافل بمديرية الصحة بالمحافظة بتنظيم قافلة طبية بمصنع السجاد بمدينة دمنهور أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 225 حالة وعمل 137 نظارة طبية، كما تم تقديم دواء علاجي عدد 242 عبوة، وسيتم إجراء جراحات عيون مختلفة لـ 45 مواطنا وذلك ضمن مبادرة "عنيك في عنينا" للكشف عن أمراض العيون بالمجان.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم.

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ومن خلال مبادرة 100 يوم صحة تم الكشف على 20 حالة أورام و110 أمراض مزمنة منهم ( 25 حالة اعتلال كلوى و25 صحة المرأة).

قافلة طبية بمدينة دمنهور، فيتو

قافلة طبية بمدينة دمنهور، فيتو

قافلة طبية بمدينة دمنهور، فيتو

ويأتي ذلك في إطار رفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير الدعم اللازم وتكاتف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومؤسسات المجتمع المدني.

وفي إطار منفصل، مازالت حملة 100 يوم صحة تحقق نجاحات ملموسة بنطاق المحافظة لتحقيق المستهدف منها، حيث قدمت خدماتها المجانية ل 530 ألف و191 مواطن منذ بدء الحملة وحتى الآن.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، هان جميعه، أن حملة «100 يوم صحة» تسعى إلى تكثيف جميع خدمات وزارة الصحة والسكان، وبالأخص خدمات المبادرات الرئاسية

وأشار إلى أن الحملة قدمت خدماتها في صحة المرأة لعدد 211241 منتفعة (31462 صحة مرأة أولى - صحة مرأة دورية 179779) وفى السمعيات لعدد 20685 والأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوى لعدد 117196 والأورام السرطانية لعدد 171501 وصحة الأم والجنين لعدد 9568.

قافلة طبية بمدينة دمنهور، فيتو

قافلة طبية بمدينة دمنهور، فيتو

قافلة طبية بمدينة دمنهور، فيتو

قافلة طبية بمدينة دمنهور، فيتو

وتنفذ الحملة بمحافظة البحيرة من خلال 235 وحدة رعاية أساسية وعدد 32 فريق متحرك سيتم زيادتهم تدريجيا طبقا لعدد المنتفعين.

وتقدم حملة 100 يوم صحة خدمات متنوعة من خلال الفرق الثابتة المتواجدة بالوحدات، حيث يتم تقديم خدمات 5 مبادرات هى (دعم صحة المرأة المصرية_ فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى - الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية - كشف وعلاج ضعف السمع بين الأطفال- العناية بصحة الأم والجنين )، ويوجد 16 مكان على مستوى المحافظة لتقديم خدمة (فحص المقبلين على الزواج).

كما يتم تقديم خدمات 3 مبادرات من خلال 32 فريق متحرك بالعيادات المتنقلة بواقع عيادتين بكل مركز، بعدد 16 مركز بالمحافظة، وقابلين للزيادة حسب نسبة التردد، ويتم من خلالهم تقديم خدمات مبادرات (دعم صحة المرأة المصرية، فحص الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوى، الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية ).