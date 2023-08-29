بر أمان، تفاصيل أول مبادرة حكومية لدعم الصيادين في مصر

مبادرة بر امان، نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك انفوجراف يوضح إنجازات مبادرة بر أمان وهي أول مبادرة حكومية لدعم صغار الصيادين.

مبادرة بر أمان

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي مبادرة بر أمان لدعم صغار الصيادين ضمن فئات العمالة غير المنتظمة ومساعدتهم على توفير مصدر دخل لهم.

مبادرة بر أمان

وتستهدف المبادرة تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن الصيادين ومد نظام الحماية الاجتماعية لهم لضمهم ضمن مظلة التأمين الاجتماعي لهذه الفئة التي كانت مهمشة لعقود طويلة دون إجراءات حماية لهم.

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مبادرة بر أمان

وتشمل المبادرة، 5 مبادرات فرعية وهي (إحلال وتجديد مراكب صيد - سداد مديونية التأمينات الاجتماعية عن بعض المستفيدين المتعثرين حيث تقوم الوزارة بتسديد نسبة نصف الاشتراك لكل مستفيد - توفير سيارات مبردة لجمعيات الصيادين لتحسين القيمة المضافة للمنتج - توفير خلايا شمسية حيث سيتم التنفيذ ببحيرة السد العالي وجار التخطيط لها - إنشاء مزارع سمكية مصغرة لتوفير الدخل للصيادين خلال فترات التعطيل وجار دراسة المقترح).

مبادرة بر أمان

تجديد المراكب لصغار الصيادين

وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في وقت سابق إنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد 680 مركب صيد لصغار الصيادين العاملين بمحافظات كفر الشيخ وسوهاج والأقصر، وذلك ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "بر أمان" الخاصة بإحلال وتجديد المراكب لصغار الصيادين العاملين في البحيرات الداخلية ونهر النيل، وذلك بالتعاون مع جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، مشيرة إلي أن تكلفة الإحلال والتجديد بلغت 5 ملايين جنيه، وشملت 620 مركب خشب بطول يتراوح بين 5,75 متر حتى 6 متر بمحافظتي كفر الشيخ وسوهاج، و60 مركب جديد بطول 4,25 متر بمحافظة الأقصر.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أنه تم توزيع 210 مركب بالتعاون مع مسئولي جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك في المحافظات الثلاث، حيث تم التنسيق مع الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك ومكاتب المصايد الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية في الإعلان للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية بر أمان لدعم صغار الصيادين والتي تتمثل في دعم إحلال المراكب المتهالكة من خلال تحمل الصياد 50٪ من قيمة تجديد المركب في حين تتحمل الوزارة 50% الأخرى.

المبادرة الرئاسية بر أمان

وأوضحت القباج أن هذه المراكب تأتي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بر أمان" لرعاية وحماية صغار الصيادين، التي تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي والتي انتهت المرحلة الأولى منها بدعم 42 ألف صياد من صغار الصيادين والصائدات في البحيرات الداخلية ونهر النيل بتكلفة 50 مليون جنيه بتمويل من صندوق "تحيا مصر"، حيث استفادوا بتوزيع الوزارة عليهم مستلزمات الصيد ممثلة في شباك غزل وبدل حماية وأدوات أخرى للصيد.

مساعدات شهرية لصيادي شمال سيناء

وأضافت أن الوزارة قامت أيضا بتقديم مساعدة شهرية طارئة لصيادي شمال سيناء منذ عام 2018 وحتى تاريخه، أي لمدة أربع سنوات بتكلفة تقارب 32 مليون جنيه بواقع 1000 جنيه لكل صياد تصرف لهم شهريا لمساعدتهم في مواجهة تكاليف المعيشة، وكذا تسهيل تجديد تراخيص الصيد الخاصة بهم من خلال سداد الاشتراكات التأمينية عنهم خلال فترات التوقف عن الصيد.