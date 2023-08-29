أرقام سام مرسي العائد لقائمة منتخب مصر بعد غياب

عاد سام مرسي المحترف في صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي، لقائمة منتخب مصر التي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة، اليوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتونس وديا يوم 12 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وتونس

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

محمد الشناوي

محمد صبحي

محمد أبو جبل

محمد هاني

عمر كمال

أحمد رمضان بيكهام

علي جبر

محمد عبد المنعم

محمود مرعي

حسام عبد المجيد

محمد حمدي

أحمد فتوح

طارق حامد

مروان عطية

سام مرسي

حمدي فتحي

محمود حماده

محمد رضا بوبو

أحمد سيد زيزو

محمد صلاح

مصطفى فتحي

عمر مرموش

ابراهيم عادل

مصطفي محمد

محمد شريف

أسامه فيصل

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أرقام سام مرسي مع إيبسويتش تاون

شارك سام مرسي في الموسم الحالي، مع فريقه الحالي إيبسويتش تاون، في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، في ثلاثة مباريات، وصنع خلالها هدف في انتصاره على ستوك سيتي بثنائية دون رد.

ولعب سام مرسي مع إيبسويتش 3 مبارات في موسم 2023 - 2024 في تشامبيونشيب، انتصر خلالها جميعًا.

أما في الموسم الماضي في موسم 2022 - 2023، فقد لعب سام مرسي 49 مباراة، وتمكن من إحراز 4 اهداف وصنع 6 آخرين.

وفي موسم 2021 - 2022، خاض سام مرسي 42 مباراة ونجح في إحراز ثلاثة أهداف وصناعة 5 آخرين.

وفي موسم 2020-2021، لعب 32 مباراة مع فريق ميدليسبره، وسجل هدف وصنع 5 آخرين.

أما مع منتخب مصر، فقد لعب سام مرسي 7 مباريات، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، منذ أن تم استدعاءه لأول مرة في 30 أغسطس 2016.