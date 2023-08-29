الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

أرقام سام مرسي العائد لقائمة منتخب مصر بعد غياب

سام مرسي، فيتو
سام مرسي، فيتو

عاد سام مرسي المحترف في صفوف إيبسويتش تاون الإنجليزي، لقائمة منتخب مصر التي أعلنها البرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة، اليوم الثلاثاء.

ويستعد منتخب مصر لمواجهتي إثيوبيا يوم 8 سبتمبر المقبل في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا، وتونس وديا يوم 12 من نفس الشهر.

قائمة منتخب مصر لمباراتي إثيوبيا وتونس

وضمت قائمة المنتخب كلا من:

محمد الشناوي 
محمد صبحي 
محمد أبو جبل 
محمد هاني 
عمر كمال 
أحمد رمضان بيكهام 
علي جبر 
محمد عبد المنعم 
محمود مرعي 
حسام عبد المجيد 
محمد حمدي 
أحمد فتوح 
طارق حامد 
مروان عطية 
سام مرسي 
حمدي فتحي 
محمود حماده 
محمد رضا بوبو 
أحمد سيد زيزو 
محمد صلاح 
مصطفى فتحي 
عمر مرموش 
ابراهيم عادل 
مصطفي محمد 
محمد شريف 
أسامه فيصل

Advertisements

أرقام سام مرسي مع إيبسويتش تاون

شارك سام مرسي في الموسم الحالي، مع فريقه الحالي إيبسويتش تاون، في الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى "تشامبيونشيب"، في ثلاثة مباريات، وصنع خلالها هدف في انتصاره على ستوك سيتي بثنائية دون رد.

ولعب سام مرسي مع إيبسويتش 3 مبارات في موسم 2023 - 2024 في تشامبيونشيب، انتصر خلالها جميعًا.

أما في الموسم الماضي في موسم 2022 - 2023، فقد لعب سام مرسي 49 مباراة، وتمكن من إحراز 4 اهداف وصنع 6 آخرين.

وفي موسم 2021 - 2022، خاض سام مرسي 42 مباراة ونجح في إحراز ثلاثة أهداف وصناعة 5 آخرين.

وفي موسم 2020-2021، لعب 32 مباراة مع فريق ميدليسبره، وسجل هدف وصنع 5 آخرين.

أما مع منتخب مصر، فقد لعب سام مرسي 7 مباريات، تحت قيادة المدير الفني الأرجنتيني هيكتور كوبر، منذ أن تم استدعاءه لأول مرة في 30 أغسطس 2016.

محمد صلاح يخوض مواجهة إثيوبيا مع المنتخب ويغيب أمام تونس

الأزمات تحاصر منتخب مصر قبل معسكر سبتمبر.. الإصابات سبب تغيب أكثر من لاعب.. والأهلي يطلب إعفاء لاعبيه

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سام مرسي منتخب مصر إيبسويتش تاون اثيوبيا تونس فيتوريا

مواد متعلقة

فيتوريا يتجاهل طلب الأهلي ويضم 4 من صفوفه لمعسكر المنتخب

فيتوريا يرفض غياب لاعبي الأهلي الدوليين عن معسكر المنتخب في سبتمبر

فيتوريا يكشف لفيتو سبب عدم ضم سام مرسي وموقف نجم فياريال

الأكثر قراءة

عماد البناني يوجه رسالة لجماهير وأعضاء الزمالك

انخفاض كبير في أسعار الذهب والجرام يفقد 25 جنيها

أسطورة تشيلسي: انتقال محمد صلاح لاتحاد جدة فضيحة وكلوب هو من صنع اسمه

ارتفاع سعر الذهب، المؤشر العالمي اليوم الثلاثاء 29-8-2023

أخبار الأهلي، حسم ملف المهاجم الأجنبي وفرمان كولر حديث الساعة وتجهيز إمام عاشور

آخر تطورات الحالة الصحية لـ سلمى صباحى عقب جراحة المخ

فيتوريا يرد على انضمام لاعبي الأهلي لمعسكر سبتمبر

ميدو عن أزمة عماد البناني: هتيفة ممدوح ومرتضى بيشتموه وقرار الوزير لصالح الزمالك

Advertisements

منوعات

المزيد

فلبينية تعثر على أسنان بشرية داخل سمكة للطهي

مكافآت مالية ضخمة من الصين للمقبلين على الزواج، وهذا شرط الفوز

بعباءة نسائية، القبض على مصري في السعودية (فيديو)

زهرة الجثة، زوار حديقة أمريكية يتابعون تفتُّح ورود برائحة النفايات

المزيد

خدمات

المزيد

وزارة العمل تعلن عن 10 آلاف وظيفة شاغرة، وهذا رابط التقديم (صور)

آخر تحديث لسعر الجنيه مقابل الدولار بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر السكر اليوم الثلاثاء 29-8-2023

تعرف على أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الثلاثاء 29-8-2023

المزيد

انفوجراف

رعب إسرائيلي من زيادة القدرات العسكرية لحركة حماس ( فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عالم أزهري: علينا التعلم من سنة سيدنا محمد فى استثمار ذكاء الأطفال

أمين الفتوى: هذا الذكر يجعل الدعاء مستجابا

العواري للطلاب الأفغان بالأزهر: المرأة شريكة الرجل وسنده في الأسرة والمجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية