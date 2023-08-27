الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

محمد صلاح يخوض مواجهة إثيوبيا مع المنتخب ويغيب أمام تونس

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

اتفق الجهاز الفني لـ منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، مع محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، على خوض مباراة إثيوبيا فقط في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

وبالتالي سيغيب محمد صلاح عن مواجهة تونس الودية، المقرر لها يوم 12 سبتمبر المقبل.

وسيواجه منتخب مصر نظيره إثيوبيا في ختام تصفيات كأس أمم أفريقيا، يوم 8 سبتمبر المقبل، على استاد الدفاع الجوي.

وينطلق معسكر منتخب مصر يوم 4 سبتمبر المقبل، على أن يصل محمد صلاح للقاهرة للانضمام إلى المعسكر يوم 3 من الشهر نفسه.

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موعد مباراة مصر وتونس الودية والقناة الناقلة

وتقام مباراة منتخب مصر الوطني الودية أمام نظيره منتخب تونس، يوم 12 سبتمبر المقبل، في تمام الثامنة مساء باستاد الدفاع الجوي.

مباراة منتخب مصر أمام نظيره التونسي، ستنقل على الهواء مباشرة عبر شاشة أون تايم سبورت، الناقل الحصري لمباريات المنتخب الوطني الودية.

قائمة منتخب مصر المتوقعة بمعسكر سبتمبر

وبات من المتوقع أن تضم قائمة منتخب مصر قرابة 26 لاعبا استعدادا لمواجهتي إثيوبيا وتونس وهم:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)، محمد أبو جبل (البنك الأهلي)؛ محمد بسام (سيراميكا).

الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، هشام صلاح (الاتحاد السكندري)، أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، علي جبر (بيراميدز)، محمد عبد المنعم (الأهلي)، محمود مرعي (فيوتشر)، محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد أبو الفتوح (الزمالك).

الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (فيوتشر)، حمدي فتحي (الوكرة القطري)، طارق حامد (ضمك السعودي)، محمود حمادة (فاركو)، أحمد سيد زيزو (الزمالك)، محمد رضا بوبو (فيوتشر).

الهجوم: محمد صلاح (ليفربول - إنجلترا)، مصطفى فتحي (بيراميدز)، حسين الشحات (الأهلي)، عمر مرموش (فولفسبورج - ألمانيا)، محمد شريف (الأهلي)، أحمد أمين أوفا (إنبي)، مصطفى محمد (نانت - فرنسا).

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