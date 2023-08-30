أثر تقلبات أسعار الحبوب عالميًا على السوق المحلي

شهد السوق المحلي استقرارًا في أسعار مشتقات الدقيق من المخبوزات والحلويات، بالرغم من تقلبات أسعار الحبوب عالميًا، متأثرة بتداعيات انسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، فضلًا عن اضطراب الأوضاع نتيجة الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا اللذان يعدان من أكبر منتجي الحبوب.

أسعار الحبوب والأعلاف، فيتو

وفي مصر، شهدت أسعار الحبوب تقلبات سعرية متتالية ما بين صعود وهبوط، وبالرغم من ذلك فإن أسعار المخبوزات في مصر تعد مستقرة نسبيًا، حتى أسعار الدواجن التي كانت هناك توقعات بأن تتجاوز أسعارها الـ 70 جنيه جملة، إلا أنها مازالت تتأرجح ما بين 56 جنيهًا و65 جنيهًا، فما هو السبب في الاستقرار النسبي للسلع المرتبطة أو المشتقة من الحبوب، أو تدخل الحبوب العلفية مصدر تغذية لها.

تأثير أسعار الحبوب على سعر الدواجن في السوق المحلي

يجيب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية لمحافظة القاهرة، على السؤال بشأن عدم تجاوز أسعار الدواجن حاجز الـ 70 جنيهًا، قائلًا إن السبب في استقرار أسعار الدواجن عند هذه معدلات صعودا وهبوطًا ما بين سعري 56 و58 جنيهًا له سبب رئيسي، وهو أنه لدينا وفرة في مستلزمات الإنتاج، مع توافر الذرة الصفراء المحلي بالتزامن مع موسم الحصاد.

وأشار «السيد» لـ «فيتو» إلى أنه كلما توافرت مستلزمات إنتاج الصناعة التي على رأسها الأعلاف، بأسعار مخفضة، أثر ذلك على سعر المنتج النهائي بالانخفاض، لكن مازالت اسعار الدواجن عند معدلات مرتفعة بسبب ارتفاع سعر أعلاف الصويا المستوردة، فضلًا عن تقلبات أسعار الذرة المستوردة.

الدكتور عبد العزيز السيد، فيتو

غرفة الحبوب توضح السبب الرئيسي في ضبط أسعار الدقيق والمخبوزات

وفيما يخص استقرار أسعار الحبوب ومشتقاتها في الأسواق، أعلنت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن السبب الرئيسي في ضبط أسعار الدقيق والمخبوزات، هو استمرار طرح وزارة التموين القمح في البورصة السلعية، حيث طرحت الوزارة نحو 923 ألف طن قمح في البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي كان له أكبر الأثر وساهم في ضبط أسعار الدقيق والمخبوزات.

طرح 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية في البورصة المصرية للسلع

ومن جانبه قال عبد الغفار السلامونى نائب رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في هيئة السلع التموينية طرحت أكثر من 923 ألف طن قمح خلال الفترة الماضية، مما ساهم في إحداث توازن في ضبط أسعار القمح والدقيق في الأسواق.

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123 مطحن من أعضاء غرفة صناعة الحبوب يشاركون في البورصة السلعية

وأوضح «السلاموني» أنه يشترك في البورصة السلعية حتى الآن نحو 123 مطحنا من أعضاء غرفة صناعة الحبوب.

عبد الغفار السلامونى، فيتو

طرح الذرة الصفراء في البورصة السبب في ضبط أسعار الدواجن بالأسواق

وأشار إلى أن طرح الذرة الصفراء من خلال البورصة السلعية لصالح مصانع أعلاف الدواجن ذات الطاقات الإنتاجية المتوسطة، وذلك لتحويلها إلى علف للدواجن لصالح صغار مربى الدواجن، يساهم في ضبط أسعار الدواجن في الأسواق.

توفير السلع الغذائية كافة وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة

وأشاد عبد الغفار السلامونى، بالإجراءات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين، بشأن توفير السلع الغذائية كافة، وتأمين مخزون استراتيجي يكفي لفترات طويلة، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، الأمر الذى أدى الى تفادي أي أزمات تتعلق بنقص السلع الغذائية طوال فترة جائحة كورونا، وخلال الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الدقيق في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار الدقيق مع استمرار زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية

وقال «السلامونى» إنه مع استمرار زيادة طرح كميات الأقماح المتداولة في البورصة السلعية سيؤدي إلى انخفاض أسعار الدقيق في الأسواق مرة أخرى، الأمر الذي سيعود بشكل إيجابي على أسعار المنتجات من الخبز والعجائن والمخبوزات والحلوى، الذي يصب في صالح المستهلك.

انخفاض أسعار ردة النخالة في الأسواق

وأشار نائب رئيس غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن أسعار ردة النخالة انخفضت أيضًا في الأسواق.

نجاح الدولة في توفير السلع الغذائية رغم التأثيرات السلبية على سلاسل الإمداد عالميًا

وقال «السلاموني» إن الدولة المصرية نجحت على مدار الفترة الماضية بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في العبور بالبلاد إلى بر الأمان بتوفير السلع الغذائية كافة، بالرغم من الظروف العالمية الصعبة، الناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى تأثيرات سلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية خاصة القمح والذرة والأعلاف والزيوت.

استقرار أسعار الخبز ومشتقات القمح، فيتو

أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في الأسواق

وتابع «السلاموني» أن التأثيرات السلبية على سلاسل إمداد السلع الرئيسية، أدت إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، فضلًا عن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، الأمر الذي أدى إلى التأثير المباشر على السلع الغذائية، لكن الدولة نجحت في تأمين السلع الرئيسية للمواطنين، وسعت إلى ضبط الأسواق.

أسعار الأعلاف اليوم، فيتو

وفي السطور التالية: تنشر «فيتو» أسعار الأعلاف في الأسواق وفقًا لآخر تحديث وتشمل أسعار الذرة المستوردة والردة والكسب، فضلًا عن أسعار القمح المستورد ومشتقاته من الدقيق، إلى جانب أسعار الزيوت الخام، في السطور التالية:

أسعار الحبوب المنتجة محليًا في مصر

وسجلت شيكارة الذرة الصفراء المنتجة محليًا متوسط سعر قدره 686.7 جنيه، لتتراوح من 250 جنيهًا إلى 1100 جنيه.

وعن أسعار الذرة البيضاء المنتجة محليًا، فسجلت متوسط سعر قدره 13676 جنيه، ليتراوح سعر الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه وحتى 20 ألف جنيه.

وبلغ متوسط سعر القمح المحلي نحو 9300 جنيه في الأسواق، ليتراوح سعر القمح المنتج محليًا من 5800 جنيه إلى 14 ألف جنيه.

أسعار الحبوب في البورصات العالمية

وعن أسعار الحبوب عالميًا، سجل فول الصويا أمريكي متوسط سعر قدره 562.4 دولارًا، متوسط سعر فول صويا أرجنتيني فوري بسعر 410 دولارات، قمح أبيض لين فرنسي فوري فسجل متوسط سعر قدره 247.98 دولار، وبلغ متوسط سعر قمح أمريكي شتوي ناعم نحو 239.9 دولار، فيما بلغ متوسط سعر قمح استرالي صلب فوري نحو 260.37 دولار.

فيما بلغ متوسط سعر قمح شنغاهاي فوري نحو 411.52 دولار، وسجلت الذرة الفرنسي فوري متوسط سعر قدره 267.15 دولار، وبلغ متوسط سعر الذرة البرازيلي فوري نحو 228.8 دولار.

أسعار الذرة في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني / برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة برازيلي نحو 12600 جنيه، ذرة أوكراني بسعر 11400 جنيه، ذرة تركي بسعر 11800 جنيه، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13400 جنيه.

وفيما يخص أسعار الردة والجلوتين المحلي في الأسواق، سجل جلوتين محلي سعر قدره 45 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الردة نحو 7500 جنيه، فيما سجل سعر كسب عباد 36% نحو 17 ألف جنيه.

أسعار القمح المستورد والدقيق في الأسواق

سجل سعر قمح أوكراني 11.5% نحو 11800 جنيه، قمح روسي 11.5% بسعر 12 ألف جنيه، قمح أوكراني 12.5 % بسعر 11950 جنيها، قمح روسي 12.5% بسعر 12100 جنيه.

أما أسعار الدقيق في الأسواق اليوم الثلاثاء، بلغ سعر دقيق مستخرج 24 نحو 14300 جنيه، دقيق مستخرج 27 نحو 14550 جنيهًا.