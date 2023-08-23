الأربعاء 23 أغسطس 2023
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محافظات

صندوق مكافحة الإدمان ينفذ حملة لتوعية العاملين بمياه الدقهلية

حملات توعية لمياه
حملات توعية لمياه الدقهلية

شهدت مياه الدقهلية تنظيم حملات توعية  تحت شعار "أنت أقوى من المخدرات".. من خلال صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لتوعية العاملين بمياه الدقهلية.

واستقبل اليوم مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ فريق من صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، لتوعية العاملين بالشركة بالشق الوقائي والعلاجي للتدخين والإدمان، من خلال عقد لقاءات مع العاملين بالشركة، وتعليق الملصقات، وتوزيع المطبوعات التي ترفع شعار "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك ضمن الخطة الوطنية لمكافحة الإدمان (وقائيًا - علاجيًا - قانونيًا)، بمشاركة خبراء ومتطوعي الصندوق بالمحافظة؛ للتأكيد على نشر الوعي بأخطار الإدمان والتعاطي.

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وقد بدأ الفريق في تنفيذ حملتهم بتوعية العاملين بكلًا من محطة مياه ميت علي والمالحة، ومحطة مياه برق العز، ومنطقة مركز المنصورة لمياه الشرب والصرف الصحي.

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