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وكيل شباب الدقهلية تستقبل أعضاء مؤسسة شباب قادرون بمحافظة الدقهلية

وكيل شباب الدقهلية
وكيل شباب الدقهلية تستقبل أعضاء مؤسسة شباب قادرون، فيتو

استقبلت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم  بديوان عام المديرية، أعضاء مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، فى إطار اهتمام الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني بمحافظة الدقهلية.

وذلك بحضور الدكتورة نانسي سمير مسئول مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، ورشا محمد جبر المنسق العام لمؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، والوفد المرافق لها من أعضاء مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة بمحافظة الدقهلية.

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ناقشت المنسق العام للمؤسسة التعريف بمؤسسة شباب قادرون، سبل التعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالدقهلية، من خلال الهيئات الشبابية والرياضية التابعة للمديرية، والعمل علي تنمية وتأهيل الشباب، والمشاركة الفعالة مع المجتمع المدني في القوافل الطبية والتوعية بمشاكل الزيادة السكانية وصحة الطفل والأسرة وذوي الاحتياجات الخاصة، من خلال مكتب قادرون باختلاف بمديرية الشباب والرياضة بالدقهلية.

أكدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، خلال اللقاء مع أعضاء المؤسسة، على أهمية التعاون بما يحقق التمكين للنشء والشباب وأهداف التنمية المستدامة فيما بين المؤسسة والشباب والرياضة، ودعت الوفد إلى التعرف على ذلك الدور من خلال مكتب قادرون باختلاف والذي تمثله الدكتورة نانسي سمير وسبل تحقيق الاستفادة من المؤسسة بخبرتها فى مجال العمل التطوعي بما يخدم ويساهم في التوعية والتثقيف والمشاركة الإيجابية لذوي الهمم والقدرات الخاصة بمراكز التخاطب بالشباب والرياضة بالدقهلية.

يأتي هذا اللقاء فى إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، حول الاهتمام بالشباب والتواصل معهم بشكل مستمر، وبناء وتطوير القدرات والتنمية المتكاملة والتعاون والتعامل مع الشباب على مستوى الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني المختلفة بمحافظة الدقهلية، والمشاركة الفعالة في كافة الأنشطة والفعاليات والبرامج بالشباب والرياضة بالدقهلية.

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