الإثنين 28 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

قناع طبيعي للقضاء على حب الشباب والحصول على بشرة صافية

حب الشباب، فيتو
حب الشباب، فيتو

حب الشباب من المشكلات التى تواجه الفتيات خاصة أصحاب البشرة الدهنية، حيث تتراكم الدهون ما يسبب ظهور حب الشباب الذى يؤثر على جمال البشرة.

 

وحب الشباب للأسف ينتشر سريعا فى البشرة، ويترك آثارا جانبية بالبشرة تؤثرعلى مظهرها، ما يدفع الفتيات لعلاجه سريعا للحفاظ على جمال البشرة.

 

وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب 

وتقدم نادية محمد خبيرة التجميل، وصفة طبية لعلاج حب الشباب.

 

المكونات:-

2 ملعقة كبيرة لبن حليب

 

2 ملعقة كبيرة عسل نحل

 

ملعقة كبيرة  زبادى

 

عصير ليمونة

 

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الطريقة:-

  • نحضر المكونات ونضعها فى بولة عميقة ونخلطها معا جيدا حتى نحصل على قوام متجانس.
  • ثم نفرد طبقة واحدة من الخليط على البشرة النظيفة ونتركها تجف، ثم نفرد طبقة أخرى ونتركها تجف ونكرر نفس الوصفات حتى تنفذ الكمية.
  • ثم نترك الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق.
  • ثم نغسل الوجه بعدها بالماء الفاتر.
  • نكرر الوصفة 4 مرات اسبوعيا للحصول على أفضل النتائج.

 

اتبعي روتين العناية بالبشرة حفاظا على جمالها

وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب، فيتو 

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة نوعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية بها.

 

- الاهتمام بتنظيف البشرة

 

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا ستسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

 

- يجب تقشير البشرة بنعومة.

 

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

 

– استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

 

- استخدام نوعين من المرطبات.

لا تهملي استخدام الكريم المرطب ليلًا، والكريم المرطب نهارًا، وكذلك كريم الحماية من الشمس نهارًا، خاصة إن كان جلدك حساسًا، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

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أعشاب طبيعية، لحماية بشرتك من الشيخوخة المبكرة

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فواكه تحتاجها بشرتك لترطيبها وتخليصها من مشاكلها

- استخدام السيروم.

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة مما يحافظ على نداوتها.

 

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حب الشباب علاج حب الشباب وصفة طبيعية لعلاج حب الشباب العناية بالبشرة روتين العناية بالبشرة نادية محمد خبيرة التجميل

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