نشتري الذهب ولا نبيعه؟ الشعبة تجيب

اسعار الذهب اليوم، قال نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب: "أسعار المعدن الأصفر متحركة سواء بالصعود أو الهبوط وفقا للظروف الدولية".



ارتفاع أسعار الذهب

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": "في ظل ارتفاع أسعار الذهب فإن المواطن الذي يمتلك 10 آلاف جنيه حاليا لا يمكنه شراء سوى دبلة ذهبية فقط".

نصيحة شعبة الذهب

وتابع: "الذهب يعد الملاذ الآمن للادخار والاستثمار في الوقت الحالي، وننصح المواطنين بالشراء في الوقت الحالي لأن الأسعار قد تتحرك صعودا الفترة المقبلة".



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سعر الجرام الذهب اليوم، ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين بجميع أنواع الأعيرة مثل: عيار 21 و24 و18، وذلك وفقًا لآخر تحديث لها.

وانخفضت أسعار الذهب اليوم بقيمة ٢٠ جنيها فى الجرام.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2562 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2240 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1493 جنيها.



وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 17920 جنيها للبيع.

أسعار الذهب العالمية اليوم

ارتفعت أسعار الذهب، الاثنين، على الرغم من تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، جيروم باول، حول احتمال تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة، إذ تسعى الأسواق للحصول على دلالات من خلال بيانات اقتصادية هذا الأسبوع لرسم صورة أوضح لمسار أسعار الفائدة.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1915.99 دولار للأونصة بحلول الساعة 0549 بتوقيت جرينتش، مع تخلي مؤشر الدولار عن ذروة 12 أسبوعا.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأميركية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1943.80 دولار.

وفي كلمة خلال ندوة سنوية في جاكسون هول بولاية وأيومنج يوم الجمعة ترك باول المجال مفتوحا أمام إمكانية تنفيذ المزيد من عمليات رفع أسعار الفائدة لخفض التضخم الذي لا يزال مرتفعا جدا مشيرا إلى قوة الاقتصاد الأميركي المفاجئة.



ومن شأن أسعار الفائدة المرتفعة خفض الطلب على المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن المرجح أن توفر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع، من بينها مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي في الولايات المتحدة وتقرير رواتب القطاعات غير الزراعية، صورة أكثر وضوحا لقوة الاقتصاد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 24.17 دولار للأوقية والبلاتين 0.1 بالمئة إلى 944.06 دولار. وزاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1230.74 دولار.