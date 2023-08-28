الإثنين 28 أغسطس 2023
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خارج الحدود

وزارة الخارجية الإثيوبية توضح هدفها من مفاوضات سد النهضة مع مصر

سد النهضة، فيتو
سد النهضة، فيتو

أصدرت وزارة الخارجية الإثيوبية، مساء اليوم، بيانا حول مصير مفاوضات سد النهضة الجارية مع مصر، أكدت فيه سعي أديس أبابا، لاختتام المفاوضات على أساس استخدام منصف ومعقول لمياه نهر النيل.

وزارة الخارجية الإثيوبية تكشف أهداف مفاوضات سد النهضة

وأضافت وزارة الخارجية الإثيوبية: إن "أديس أبابا والقاهرة والخرطوم يسعون لوضع اتفاق مُربح للجميع فيما يخص سد النهضة".

 

ويوم أمس أكدت إثيوبيا أنها ستواصل العمل من أجل التوصل إلى "نتيجة ودية" للمفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.

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ونقلت السفارة الإثيوبية في القاهرة عن رئيس الوفد السفير سيلشي بيكيلي، المشارك في المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا التي انطلقت في القاهرة قوله إن بلاده تؤكد حقها في استغلال مياه نهر النيل لتلبية احتياجات الأجيال الحالية والمستقبلية، مضيفا "لا تراجع عن حقوقنا".

أديس أبابا تتحدث عن فوائد للدول الثلاث من سد النهضة 

كما أكد المسؤول الإثيوبي على ما وصفها بالفوائد التي ستجنيها الدول الثلاث من سد النهضة، وأن بلاده "متمسكة بموقفها الذي يرتكز على مبدأ الاستغلال المتساوي والعادل وسوف تواصل العمل نحو التوصل إلى حل ودي في مفاوضات السد".

مفاوضات سد النهضة، فيتو

وانطلقت صباح أمس الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

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وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.

الخطوات الأحادية من الجانب الأثيوبي في ملء سد النهضة

وشدد وزير الري، على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل سد النهضة في غياب اتفاق يعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.

 

وقال الدكتور هاني سويلم: مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدًا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

إثيوبيا: نسعى للتوصل إلى نتيجة ودية في مفاوضات سد النهضة

انطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بالقاهرة بحضور وفود إثيوبيا والسودان

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