انطلاق جولة مفاوضات جديدة بشأن سد النهضة بالقاهرة بحضور وفود إثيوبيا والسودان

انطلقت صباح اليوم الأحد في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا، على ضوء البيان الصادر في ١٣ يوليو ٢٠٢٣ عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان، والتنسيق مع جمهورية السودان الشقيق.

التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة

وأكد وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور هاني سويلم، أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعى مصالح وشواغل الدول الثلاث.

مطالب بوقف الخطوات الأحادية من الجانب الأثيوبي في ملء سد النهضة

وشدد وزير الري، على أهمية التوقف عن أية خطوات أحادية في هذا الشأن، وأن استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق ُيعد انتهاكًا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام ٢٠١٥.

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وقال الدكتور هاني سويلم: مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، مؤكدًا على إيمان مصر بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود.

يشار إلى أن الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، حذر في وقت سابق من معامل أمان سد النهضة، وذلك بعد الوصول للمليار الخامس عشر في الملء الرابع لسد النهضة، ووصول منسوب بحيرة السد إلى 617 مترا فوق سطح البحر، كما أن مياه السد غطت ثلث سد السرج.

إثيوبيا تخزن المليار الخامس في الملء الرابع

وعن سد النهضة، أشار الدكتور عباس شراقي إلى الانهيارات المتكررة لعدد من السدود في إثيوبيا، والتي نفذتها نفس الشركة التى تتولى بناء سد النهضة حاليًا "سالينى الايطالية"، مؤكدًا أن انهيار سد النهضة سيكون طوفان على السودان، يشبه تسونامى اليابان 2011، فى تدميره للسدود السودانية الثلاثة وجميع المدن والقرى على طول النيل الأزرق والرئيسى حتى أسوان.

وقال خبير الموارد المائية عباس شرقي، عن تطورات سد النهضة: "المليار الخامس عشر من التخزين الرابع فى سد النهضة، وصل منسوب بحيرة سد النهضة إلى 617 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين حوالي 15 مليار م3 كتخزين رابع الذى بدأ 14 يوليو الماضى، ليصبح إجمالى التخزين حوالى 32 مليار م3".

وتابع الدكتور عباس شراقي تعليقه على تطورات الملء الرابع لسد النهضة : "من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى أوائل سبتمبر عند منسوب 621 م، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر فى حالة منسوب 625 م، وتتراوح كمية التخزين بين 20 - 24 مليار م3".

وأضاف الدكتور عباس شراقي "تغطى مياه بحيرة سد النهضة ثلث سد السرج حتى 22 أغسطس 2023, والذى يرتفع 50 مترا عن أرضية الوادى ومن المتوقع أن تصل المياه إلى منتصفه بنهاية التخزين الرابع عند منسوب 625 م".