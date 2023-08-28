أخبار الأهلي، الأحمر يطير إلى النمسا، وجديد صفقة ايبوكا لتدعيم الهجوم

أخبار الأهلي ، تقدم “فيتو” خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي التي ترصد أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار النمسا لخوض معسكر الفريق استعدادا لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

الأهلى، أكد تامر أبو العنين طبيب الأهلي أن طاهر محمد طاهر لاعب الفريق تعرض لإصابة بالتواء فى الكاحل وسيخضع لبرنامج تأهيلي بمعسكر النمسا ولكنه ربما لا يلحق بالسوبر الأفريقي.

أضاف أن اللاعب ينفذ برنامجا تأهيليا في الوقت الحالي من أجل تجهيزه للمرحلة المقبلة.

قال مصدر داخل الأهلي إن مفاوضات ضم جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي توقفت تماما ولا يوجد في عرض جديد كما تردد عبر سوشيال ميديا تركيا خلال الساعات القليلة الماضية.

واقترب الكونغولي جاكسون موليكا مهاجم بشكتاش التركي والذي كان مرشح بقوة للانتقال إلى صفوف الأهلي من الرحيل إلى نادي باوك اليوناني.

ويتواجد حاليا وكيل موليكا في أحد الفنادق الكبرى في تركيا من أجل مناقشة عرض رحيل اللاعب إلى باوك اليوناني على سبيل الإعارة مقابل 2.5 مليون يورو بنية الشراء.

كما حسم مصدر داخل إدارة النادي الأهلي حقيقة ما تردد بشأن الاقتراب من حسم صفقة جون ايبوكا مهاجم سيراميكا كليوباترا بعد فشل صففتي موليكا وسوزا لاعبا بشكتاش التركي وهيونداي الكوري.

وقالت المصدر: ايبوكا خارج حسابات الأهلي تماما ولم ندخل في أي مفاوضات معه للتعاقد في انتقالات الصيف الحالية واللاعب لم يوقع كما تردد خاصة وانتا لم نتفاوض من أجل ضمه.

كما يتسلم السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقريرا طبيا نهائيا اليوم لتحديد موقف امام عاشور لاعب الفريق بشأن التواجد من عدمه في قائمة السوبر الأفريقي.

وعلمت فيتو أن كولر سيعقد جلسة مع الجهاز الطبي للوقوف علي مدي جاهزية اللاعب للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

ويرسل النادي الأهلي اليوم قائمة مباراة اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الأفريقي المرتقب يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية.

وبات من المنتظر أن تكون قائمة الأهلي 18 لاعبا فقط وفقا للوائح البطولة.

من جانبه أكد ماهر همام لاعب منتخب مصر والأهلي السابق أن الفريق يحتاج بشدة إلى التعاقد مع مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد.

أضاف ماهر همام: نخوض مباريات قوية وبطولات متعددة في الموسم الجديد ومن ثم أتمنى حسم صفقة المهاجم الأجنبي الصريح من أجل تدعيم الخط الأمامي.

وأوضح أنه كان ضد قرار رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي خاصة وأن الفريق في حاجة إلى خدمات اللاعب بجانب عودة صلاح محسن ومع تواجد محمود كهربا وذلك في ظل الارتباطات المهمة محليا وقاريا.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التدريب علي فترتين في معسكر النمسا الذي ينطلق اليوم ويستمر حتى السادس من سبتمبر القادم.

كما رافق عمرو السولية لاعب الأهلي فريقه إلى النمسا اليوم من أجل عرضه على البروفيسور النمساوي فينك للاطمئنان على إصابته وتحديد أسباب تجددها.

وأثبتت الأشعة تعرض عمرو السولية لاعب الأهلي للإصابة من جديد بمزق في العضلة الخلفية ليغيب شهر كامل من جديد عن الملاعب حيث تم اصطحابه إلى معسكر النمسا التأهيل هناك وعرضه على الخبير النمساوي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض أول ودية له في معسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الاثنين.

الودية الأولى للأهلي في معسكر النمسا

ويواجه الأهلي ماورفيرك النمساوي (أحد فرق الدرجة التالتة) يوم الأربعاء 30 أغسطس الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

وحرص خالد بيبو على زيارة معسكر فريق الكرة في النمسا للاطمئنان على كافة الترتيبات المتعلقة بمعسكر الإعداد وتفقد مقر الإقامة وملاعب التدريب واطمأن على وسائل الانتقال؛ لتوفير الأجواء اللازمة ‏للجهاز الفني واللاعبين؛ لتحقيق الأهداف المرجوة من إقامة المعسكر.

وكان مدير الكرة غادر القاهرة قبل عدة أيام فى رحلة سريعة لمدة 48 ساعة توجه خلالها إلى النمسا بصحبة سمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة لمعاينة معسكر الإعداد ومراجعة الاشتراطات التي حددها الجهاز الفني قبل سفر الفريق.

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قائمة الأهلي الأفريقية استعدادا للموسم الجديد

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على قائمة الفريق الأفريقية استعدادا للموسم الجديد.

وعلمت “فيتو” أن قائمة الأهلي الأفريقية ستأتي على النحو التالي:

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وخالد عبد الفتاح وكريم الدبيس ومعتز محمد وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمود متولي ورامي ربيعة ومحمد هاني وأكرم توفيق وكريم فؤاد ورضا سليم وإمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا ومحمد مجدي أفشة وكريم نيدفيد وحسين الشحات ومحمد فخري ورأفت خليل وبيرسي تاو وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن ومحمود كهربا.

3 مهاجمين في قائمة الفريق بمعسكر النمسا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على اصطحاب 3 مهاجمين فقط في قائمة الفريق بمعسكر النمسا الذي ينطلق اليوم الإثنين.

وتضم قائمة الأهلي المتوجهة إلى النمسا، ثلاثة عناصر فقط في خط الهجوم، وهي: صلاح محسن، ومحمود كهربا، ومحمد زعلوك (اللاعب الصاعد).

وفقد الأهلي ثلاثة عناصر هجومية بعد رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي وشادي حسين إلى زد مع تفعيل بند بيع حسام حسن إلى سموحة نهائيا.

إمام عاشور يتعافى من الإصابة في العضلة الخلفية

من جانب آخر، أكد مصدر داخل الأهلي أن إمام عاشور قطع شوطا كبيرا في تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في العضلة الخلفية، ويحتاج إلى 10 أيام من أجل العودة بشكل تدريجي للمشاركة جماعيا.

وأضاف: مشاركة اللاعب من عدمه في مباراة السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري يوم 15 سبتمبر القادم بالسعودية تبقى محل دراسة من قبل الجهاز الطبي الذي ينتظر انتهاء برنامج تأهيل اللاعب لحسم موقفه النهائي بشأن وضعه من عدمه في حسابات الجهاز الفني في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري.

وقال مصدر داخل الأهلي: إن خالد عبد الفتاح لاعب الفريق يواصل تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من آثار جراحة كسر الترقوة التي تعرض لها في مباراة المصري الأخيرة بالدوري وسيتم عرضه أيضا علي أحد الأطباء في معسكر النمسا من أجل الوقوف على تطورات حالته وتحديد موعد إعلان جاهزيته.

مران الأهلي أمس

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء أمس على ملعب التتش، استعدادًا للمرحلة ‏المقبلة والتي تشهد العديد من التحديات القارية والمحلية والمشاركة في كأس العالم للأندية.‏

محاضرة مارسيل كولر للاعبي الأهلي

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، لشرح ‏البرنامج التدريبي والحديث عن تحديات المرحلة المقبلة.‏

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة إحماء قبل تنفيذ الجزء الفني خلال تدريبات الكرة، فيما خاض محمد ‏الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة، تحت إشراف ‏ميشيل يانكون مدرب الحراس، قبل مشاركتهم في تقسيمة الكرة.‏

وأدى الأهلي مرانه أمس على فترتين وفقًا للبرنامج الذي حدده الجهاز الفني قبل السفر اليوم ‏إلى النمسا، لخوض معسكر إعداد الفريق الذي يقام من ٢٨ أغسطس وحتى ٦ سبتمبر في إطار ‏التحضيرات للموسم المقبل.‏

وعاد الأهلي للتدريبات الجماعية بدءًا من الخميس الماضي، بعد انتهاء فترة الراحة السلبية ‏التي حصل عليها اللاعبون بعد انتهاء الموسم الماضي.‏

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