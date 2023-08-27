الأحد 27 أغسطس 2023
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أخبار مصر

ضبط 2450 قضية تموينية في مجال المطاحن والمخابز البلدية بالجيزة

ضبط دقيق مدعم في
ضبط دقيق مدعم في حملة بالجيزة، فيتو

تمكنت الأجهزة المعنية بمحافظة الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 2450 قضية في مجال المطاحن والمخابز البلدية بإجمالي 80 طن دقيق تنوعت ما بين قضايا تجميع والاستيلاء على دقيق بلدي مدعم، وعدم حمل شهادة صحية، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وناقص الوزن، و5 مخابز بدون ترخيص بعدد من أحياء الجيزة.

 

ضبط 2440 قضية تموينية متنوعة

 

وكانت المحافظة تمكنت أيضا، من ضبط 2440 قضية تموينية متنوعة خلال الشهر الماضي، بإجمالي مضبوطات حوالي 321 طنًا، وذلك في إطار الحملات التي شُنت على المحال العامة والأسواق على مستوى المحافظة.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمواصلة التعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، بشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة، للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع مختلف صور الغش التجاري، والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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وأشار إلى أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة لتكثيف الرقابة والتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

 

ضبط 40 قضية متنوعة 
 

وكشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة من العميد يحيى زغلول مدير مباحث التموين بالجيزة عن مجهودات الإدارة خلال الشهر الماضي، والتي شملت ضبط عدد من القضايا المتنوعة، ففي مجال الغش التجاري والتدليس، أسفرت الحملات عن ضبط 40 قضية متنوعة بإجمالي مضبوطات حوالي 227 طنًا و20 ألف لتر  عبارة عن زيوت طعام وأرز وملح وكيماويات زراعية ومصنعات لحوم وأسماك وكفته وحواوشي ودهون حيوانية ومقطعات دواجن وسمبوسك ولانشون ودقيق وأعشاب وعصائر وسجائر  ومسطردة ودواجن وطحينية وسكر وشاي وصلصة ومخللات ومطهرات وشيكولاتة وزبدة فول سوداني وجبن وموتزريلا وبذور ومكملات غذائية ومكسرات ومنتجات البان وطحينة  وذرة وأدوية، وجميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وفي مجال البدالين التموينين تم ضبط ٦ قضايا تموينية للاستيلاء والتجميع بضبطيات بلغت ٢ طن زيت وسكر مدعمة من قبل الدولة  تم تجميعها والاستيلاء عليها و٤٦ بطاقة تموينية بحوزة مخالفين لصرف السلع المدعمة.

كما تم ضبط ١٣٢٠ قضية في مجال المحلات العامة لعدم حمل شهادة صحية وعدم الالتزام بالسعر الرسمي وإدارة منشأة بدون ترخيص إلى جانب تحرير ٤ قضايا لحجب السلع والتي ضمت دقيق وسجائر وسكر ومكرونه وأرز وسمن وسجائر بإجمالي مضبوطات ١٥ طن أرز وسكر ودقيق وتونه ومكرونه وسمن وبرغل وجبنة وتمور.

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احمد راشد محافظ الجيزة الطب البيطري دقيق بلدى مدعم دهون حيوانية قضية تموينية متنوعة

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