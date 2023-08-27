الأحد 27 أغسطس 2023
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رياضة

سر غضب جماهير الزمالك بعد تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية (صور)

عماد البناني، فيتو
عماد البناني، فيتو

الزمالك، قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف الدكتور عماد البناني بمنصب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي  بدلا من اللواء حسن موسى.

ومنذ صدور قرار تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية،  تداول جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من "البوستات" القديمة له، والتعليقات، وصورًا  مع مسئولين من النادي الأهلي، وصورًا  أخرى في أثناء وجوده بقناة النادي الأهلي، وهو ما فسره البعض بأنه ينتمي للقلعة الحمراء، ما أغضب جماهير الزمالك بحسب تعليقاتهم بهذه المنشورات.

وجاءت الصور المتداولة على النحو التالي:

 

 

 

 

 

 

 

 

وفي السطور التالية نعرض 7 معلومات عن عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي.

الدكتور عماد البناني المدير التنفيذي بنادي الزمالك

  • عماد البناني كان رئيسا سابقا للمجلس القومي للرياضة بدرجة وزير الرياضة سابقا.
  • له العديد من الإنجازات في وزارة الشباب والرياضة خاصة في أحداث بورسعيد.
  • قرر عماد البناني سفر المصارع كرم جابر على مسئوليته الشخصية رغم الأزمات التي كان يمر بها اللاعب، قبل أن يعود بميدالية أولمبية.
  • عمل في وزارة الشباب والرياضة لمدة 35 عاما وتدرج في كافة المناصب الوظيفية  حتى وصل إلى رئيس المجلس القومي للرياضة.
  • تواجد في رئاسة الاتحاد المصري لاتحاد الرياضة للجميع.
  • كان عماد البناني رئيسا للاتحاد العربي لاتحاد الرياضة للجميع.

 

أول تصريح من عماد البناني

وتحدث الدكتور عماد البناني رئيس اللجنة الثلاثية والمدير التنفيذي لنادي الزمالك عن قرار تعيينه خلفا للواء حسن موسى.

وقال الدكتور عماد البناني في تصريحات خاصة لـ فيتو: تعييني مديرا تنفيذا لنادي الزمالك هو تكليف من وزارة الشباب والرياضة وأتمنى أكون عند حسن ظن جماهير الزمالك والأعضاء.

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وأضاف:" الزمالك نادي عظيم وعريق وسأحاول جاهدا حل الأزمات التي يمر بها حتى أن أسلم النادي للمجلس القادم.

وأشار إلى أنه يتمنى دعم الجماهير والأعضاء ورموز النادي في تلك الفترة حتى موعد الانتخابات المقبلة التي ستقام قريبا.

وقال المصدر إن عماد البناني سيبدأ تسلم مهام عمله صباح يوم غد في نادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وقرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تكليف عماد البناني بمنصب المدير التنفيذي لنادي الزمالك بدلا من اللواء حسن موسى.

وجاء نص القرار الذي صدر اليوم بتوقيع من الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة على النحو التالي:

 

 

ومن ناحية أخرى تواجد اليوم بمقر نادي الزمالك اللاعب أحمد سيد زيزو نجم فريق الأول لكرة القدم حيث لم يستمر طويلا.

وأكد شهود عيان أن اللاعب أحمد سيد زيزو لم يذهب إلى مقر إدارة النادي ولكن ذهب إلى مقر الشهر العقاري الموجود بالنادي وخرج بعدها مباشرة دون أن يجتمع مع أي مسئول بالنادي.

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